Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запустили нові грантові конкурси у межах оборонного кластеру Brave1, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль в телеграм-каналі, нові конкурси пов’язані з розробкою тактичних балістичних ракет та зенітних ракетних комплексів для протидії БПЛА.

"Підтримка цих напрямків сприятиме розвитку приватного ринку виробництва ракет, створенню засобів дальнього ураження та надійного захисту неба", - наголосив Шмигаль.

Виробники зможуть отримати на свої розробки понад 100 млн грн. Прийом заявок триває до 9 вересня.