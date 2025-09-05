12:26 05.09.2025
Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК
Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запустили нові грантові конкурси у межах оборонного кластеру Brave1, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Як зазначив Шмигаль в телеграм-каналі, нові конкурси пов’язані з розробкою тактичних балістичних ракет та зенітних ракетних комплексів для протидії БПЛА.
"Підтримка цих напрямків сприятиме розвитку приватного ринку виробництва ракет, створенню засобів дальнього ураження та надійного захисту неба", - наголосив Шмигаль.
Виробники зможуть отримати на свої розробки понад 100 млн грн. Прийом заявок триває до 9 вересня.