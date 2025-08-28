Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Фото: Міноборони України

Brave1 оголосив Brave Конкурси на розвиток виробництва вибухівки, розробку автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і зенітних ракетних комплексів. Бюджет на розробку таких проєктів може сягати 100–150 млн грн.

На заході "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" за участі першого віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони України Дениса Шмигаля українським виробникам оборонних технологій представили нові грантові можливості Brave1.

Як повідомили організатори, український кластер оборонних технологій перезапустив свою грантову програму. В її межах можна отримати підтримку в розмірі 500 тис., 2 млн, 4 млн та 8 млн грн. Програма тепер сфокусована на 70 детальних технологічних напрямах, сформованих спільно з Силами безпеки та оборони. Загальний бюджет на грантову підтримку українських виробників від Brave1 до кінця року становить 2,7 млрд грн.

Так, щоб забезпечити технологічну перевагу над ворогом, Brave1 запускає чотири грантові конкурси у чотирьох пріоритетних напрямах: вибухові речовини: масштабування вітчизняного виробництва бризантних, ініціюючих вибухових речовин та нітроцелюлози; Тактичні балістичні ракети: український HIMARS; Зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА: нові ефективні інструменти для протиповітряної оборони; Штучний інтелект: новий рівень автономності на полі бою завдяки розвитку автономних дронів, модулів наведення для дронів-перехоплювачі, AI-рішень для перехоплень КАБів тощо.

Brave конкурси передбачають значно більший обсяг фінансування, ніж звичайна грантова програма Brave1 — до 150 млн грн на розробку під чітке технічне завдання та чіткий результат — готові до застосування на фронті вироби.

Щоб взяти участь у конкурсах, розробники мають подати запит на ознайомлення з їх умовами до 9 вересня 2025 року, пройти комплаєнс-перевірку та підписати договір про нерозголошення.

Також була оновлена грантова програма. Серед ключових змін — чіткий фокус на 70 детальних технологічних напрямах, напрацьованих спільно з Силами безпеки та оборони, у 9 категоріях: ракети, штучний інтелект, БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, безекіпажні катери та інші.

Крім того, розробники самі можуть обирати суму гранту — від 500 тис. до 8 млн грн — залежно від рівня готовності своєї технології, а середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

"Детальні технологічні пріоритети, сформовані спільно з Силами безпеки та оборони України, стануть дороговказом для всіх українських виробників. І наша мета як Brave1 — не просто збільшити кількість інноваційних рішень, здатних впливати на хід війни, а й прискорити їх появу у військах", — сказвв керівник Brave1 Андрій Гриценюк.

Окрім конкурсів, Brave1 запускає Спеціальні грантові програми, які дозволяють отримати до 8 млн грн на розвиток проривних ідей в пріоритетних напрямах: Штучний інтелект: технології розпізнавання, донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та автоматизованого ухвалення рішень. Ракети: триває програма на розробку ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим "ангельським інвестором" для українських оборонних розробок. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.