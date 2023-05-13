Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

Заступник міністра фінансів України з європейської інтеграції Юрій Драганчук закликав відкласти до перемоги розмову про терміни приватизації державного ПриватБанку (Київ).

"Звичайно банк повинен робити все, для того щоб поліпшити свій фінансовий результат, корпоративну культуру і бути готовим до продажу, але стратегія змінилася (...) Є стратегія на підтримку бізнесу разом із державою. Давайте виграємо війну і тоді говоритимемо про якісь терміни приватизації банку", - сказав він під час презентації звіту ПриватБанку про результати роботи у 2022 році.

Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош нагадав, що раніше планували продати ПриватБанк 2024 року, проте зараз конкретних термінів продажу не названо.

"Але ми хочемо бути готовими і щойно акціонери дадуть зелене світло, натиснути кнопку", - додав він.

За даними Національного банку України, ПриватБанк за розміром загальних активів на 1 лютого цього року був найбільшим у країні (731,9 млрд грн), що становило 26,8% від загального розміру активів усіх 67 діючих банків.