Економіка

14:47 13.05.2023

Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

1 хв читати
Заступник голови Мінфіну: Давайте виграємо війну і тоді будемо говорити про терміни приватизації ПриватБанку

Заступник міністра фінансів України з європейської інтеграції Юрій Драганчук закликав відкласти до перемоги розмову про терміни приватизації державного ПриватБанку (Київ).

"Звичайно банк повинен робити все, для того щоб поліпшити свій фінансовий результат, корпоративну культуру і бути готовим до продажу, але стратегія змінилася (...) Є стратегія на підтримку бізнесу разом із державою. Давайте виграємо війну і тоді говоритимемо про якісь терміни приватизації банку", - сказав він під час презентації звіту ПриватБанку про результати роботи у 2022 році.

Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош нагадав, що раніше планували продати ПриватБанк 2024 року, проте зараз конкретних термінів продажу не названо.

"Але ми хочемо бути готовими і щойно акціонери дадуть зелене світло, натиснути кнопку", - додав він.

За даними Національного банку України, ПриватБанк за розміром загальних активів на 1 лютого цього року був найбільшим у країні (731,9 млрд грн), що становило 26,8% від загального розміру активів усіх 67 діючих банків.

Теги: #приватбанк #мінфін #драганчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 13.05.2023
Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

14:50 08.05.2023
Україна отримала EUR189,32 млн від Світового банку - Мінфін

Україна отримала EUR189,32 млн від Світового банку - Мінфін

18:55 29.04.2023
ПриватБанк відновив роботу системи після збоїв

ПриватБанк відновив роботу системи після збоїв

15:20 29.04.2023
ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

13:53 29.04.2023
ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

13:20 27.04.2023
Міністр фінансів: Якщо хочемо залучати інвесторів на відновлення, не маємо робити кроки, які можуть цьому зашкодити

Міністр фінансів: Якщо хочемо залучати інвесторів на відновлення, не маємо робити кроки, які можуть цьому зашкодити

12:12 27.04.2023
Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

13:44 25.04.2023
Україна отримала 3-й транш макрофіндопомоги ЄС на EUR1,5 млрд

Україна отримала 3-й транш макрофіндопомоги ЄС на EUR1,5 млрд

12:37 18.04.2023
Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

11:24 16.04.2023
Нацбанк залишається з Мінфіном у питанні наповнення внутрішнього боргового ринку, щоб уникнути емісії - голова НБУ

Нацбанк залишається з Мінфіном у питанні наповнення внутрішнього боргового ринку, щоб уникнути емісії - голова НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

ОСТАННЄ

Розглянуто перші 377 проєктів відновлення коштом Фонду ліквідації наслідків російської агресії - Агентство відновлення

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

Tesla оновить ПЗ в 1 млн автомобілів у Китаї для вдосконалення гальмівної системи

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

Мобільні обстеження РГК майже 20 тис. км мереж у 2022 р. запобігли втраті газу на 1 млрд грн - компанія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА