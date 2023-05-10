"PepsiCo Україна" відновила виробництво напоїв у Миколаївській області та соків "Сандора" в Київській області

"PepsiCo Україна" з березня цього року відновила випуск соків під брендами "Сандора" і "Садочок" на базі своїх виробничих потужностей у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області, повідомила "Інтерфакс-Україна" керівник відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська.

"Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на виробничий комплекс у Вишневому і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні", - сказала вона.

За інформацією керівника відділу корпоративних комунікацій, українським споживачам знову доступний вироблений в Україні 100-відсотковий апельсиновий сік "Сандора". Також відновлено виробництво соків, які за довоєнних часів були в десятці найкращих і лідирували на українському ринку. Матковська уточнила, що йдеться, зокрема, про соки, які випускають під брендом "Сандора" - вишня, томат, мультивітамін, гранат, і під брендом "Садочок" - яблуко-виноград, мультивітамін, мультифрукт, томат.

Вона додала, що поступово відновлюється випуск й інших соків із товарної лінійки, таких як, наприклад, сицилійський апельсин або лимон.

За інформацією представника компанії, "PepsiCo Україна" також відновила виробництво напоїв на виробничому комплексі в Миколаївській області.

"Поступово ми рухаємося до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні", - резюмувала Матковська, не уточнивши, які конкретно напої зараз випускаються в Миколаївській області.

В Україні PepsiCo належать п'ять підприємств: завод із переробки фруктів, овочів і виробництва соків, завод із виробництва соків, газованих напоїв і холодного чаю (усі - Миколаївська обл.), Харківський молочний комбінат, Київський молочний завод, де також розташоване підприємство із виробництва дитячого харчування "Агуша", запущене у 2012 році.

Найбільшими брендами компанії в Україні є "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's і "ХрусTeam".

Влада Миколаївської області вказувала, що цього року "PepsiCo Україна" активно займається відновленням роботи двох підприємств, розташованих під Миколаєвом.