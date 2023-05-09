Голова комітету ВР оцінює недонадходження акцизів щонайменше в $1 млрд

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики днями оприлюднить рішення щодо шляхів збільшення надходжень акцизного податку за підсумками проведення засідання 8 травня, яке багато в чому полягає в об'єднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких термінів, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Провели засідання Комітету щодо ситуації на ринку підакцизних товарів, яка невтішна. Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в $1 млрд", - написав він у телеграмі після засідання.

За словами голови комітету, незважаючи на суттєве збільшення відрахувань акцизного податку (план 2023 року щомісяця перевиконують), організовані злочинні групи продовжують роботу, незважаючи на війну; на ринку очевидно збільшилася кількість нелегального спирту; деякі виробники контролюються росіянами.

"На легальному ринку податкове навантаження різних суб'єктів відрізняється в декілька разів; кустарні виробництва тютюну процвітають, широко використовуючи для реалізації безакцизної продукції рекламу в соцмережах і на сайтах", - додав Гетманцев.

Голова комітету зазначив, що комітет поки що не дає оцінку роботі правоохоронних органів, оскільки туди прийшли нові люди.

"Але точно дамо, якщо заходи щодо вирішення не буде реалізовано вчасно", - зазначив він.

Згідно з даними Мінфіну, надходження акцизного податку у квітні становили 9,9 млрд грн порівняно з 9,8 млрд грн у березні, 7 млрд грн у лютому і 5,3 млрд грн у січні.