G7 розглядає заборону продажу російських алмазів на своїх ринках - ЗМІ

Один із заходів щодо Росії, який обговорюють країни G7, - заборона на імпорт російських алмазів, повідомляє портал Axios із посиланням на джерело в Держдепартаменті США.

"У лютому країни "Великої сімки" пообіцяли, що "колективно працюватимуть над подальшими заходами щодо російських алмазів і діамантів", - ідеться в повідомленні.

За словами представника американського зовнішньополітичного відомства, G7 хоче заборонити продаж російських алмазів у державах "Сімки", але не в інших країнах.

Співрозмовник видання зазначив, що "найочевиднішим інструментом досягнення" цієї мети є "створення механізму відстеження" походження алмазів.

При цьому в G7 розглядають й інші підходи до вирішення поставленого завдання.

Представник американського Мінфіну нагадав порталу, що чинна у США заборона на ввезення російських алмазів не охоплює ті, які були "суттєво перероблені" в третіх країнах, зокрема шляхом ограновування і полірування.

США в березні 2022 року заборонили ввезення алмазів і діамантів з Росії, а в квітні "АЛРОСА" потрапила в "чорний список" - SDN list.