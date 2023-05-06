Шмигаль сподівається на "спільні рішення" для подолання складної ситуації з експортом і транзитом української агропродукції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили питання експорту і транзиту української аграрної продукції через країни ЄС, зокрема, ситуацію на пункті пропуску з Польщею.

"На прийомі Його Величності Чарльза III у Букінгемському палаці зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за макрофінансову підтримку і допомогу у відновленні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, під час розмови він порушив "питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема, складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею. Маємо знайти спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна".

"Розраховуємо на подальшу тісну координацію з Єврокомісією", - підсумував він.