Економіка

17:05 05.05.2023

"Київтеплоенерго" отримало 137 генераторів від USAID

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"Київтеплоенерго" отримало 137 генераторів від USAID

Агентство США із міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) передало комунальному підприємству "Київтеплоенерго" (КП КТЕ) 137 генераторів потужністю від 7 до 100 кВт на загальну суму близько 40 млн грн.

"USAID Проєкт енергетичної безпеки одним із перших розпочав системне постачання генераторів для Києва в умовах ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури", - повідомляють у пресрелізі компанії в п'ятницю.

Як поінформували в КТЕ, 38 генераторів зі 137 забезпечили безперебійну роботу теплогенерувального обладнання 38 котелень Києва.

"Це близько 25% від усіх теплоджерел, що перебувають у віданні КТЕ. Сумарно генератори, надані USAID через ПЕБ, дають змогу постачати тепло та гарячу воду до більш ніж 160 житлових будинків, 30 лікарняних та 25 освітніх закладів і понад 220 відомчих будівель", - ідеться в документі.

Як зазначили в КТЕ, ще 15 генераторів забезпечували резервне живлення виробничих приміщень компанії та використовувалися для забезпечення диспетчеризації та безперебійного зв'язку. Решта 84 генератори були розподілені між ремонтними бригадами, які під час опалювального сезону щодоби усували близько 40 пошкоджень тепломереж у всіх районах міста.

"Ця допомога від USAID, надана через ПЕБ, дала змогу "Київтеплоенерго" продовжувати виробляти тепло, зменшити перебої із постачанням тепла та гарячої води до помешкань киян і для потреб столичних об'єктів критичної інфраструктури впродовж опалювального сезону 2022/2023", - пояснили в компанії.

Як заявив директор СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василь Деревицький, компанія насамперед обладнала наданими USAID генераторами котельні, що опалюють лікарні, важливі соціальні заклади та житлові будинки, завдяки чому вони змогли отримувати тепло в автономному режимі.

"Ми вдячні уряду США та USAID за підтримку в ці складні часи...Ми залишаємо генератори на котельнях, щоб підвищити стабільність постачань тепла нашим клієнтам та оперативно реагувати на безпекові виклики", - зазначив процитований у пресрелізі Деревицький.

Згідно з документом, персонал "Київтеплоенерго" швидко опанував алгоритми підключення котелень до генераторів.

"Під час екстрених відключень електроенергії ми були постійно в готовності. Якщо вночі, то вмикали телефонні ліхтарики і швидко перемикали живлення від генератора, щоб увімкнулися насоси і система запрацювала. Діяти потрібно було швидко, бо якщо температура котла зросте, потрібно буде його охолоджувати, зливати воду в дренаж і запускатися з нуля", - пояснила машиністка котлів котельні "Вокзальна, 12" Тамара Кузьменко.

Своєю чергою, за словами директорки Дарницького дитячого будинку-інтернату Олени Грибовської, генератор від USAID для котельні, що обслуговує її заклад, дав змогу забезпечити теплом і гарячою водою 75 дітей із особливими потребами протягом усього зимового періоду.

"Генератор вмикали двічі на день - вранці та ввечері. Увесь зимовий період ми були з опаленням і гарячою водою, незважаючи на тривалі відключення електроенергії. Діти та персонал були в теплі", - наголосила вона.

Теги: #usaid #енергетика #київтеплоенерго

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