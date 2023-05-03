Економіка

12:59 03.05.2023

JYSK у півтора раза збільшив експорт меблів з України

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JYSK у півтора раза збільшив експорт меблів з України

Скандинавська мережа магазинів для дому JYSK у квітні експортувала меблів з України на EUR2,11 млн, що на 46,7% більше, ніж у квітні 2022 року, повідомив Country Manager JYSK в Україні Євген Іваниця агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тішить, що у квітні JYSK загалом збільшив обсяг закупівель товарів в Україні не лише порівняно з 2022 роком, коли експортувалося продукції на EUR1 млн 438 тис., а і з довоєнним 2021 роком з EUR1 млн 704 тис.", - повідомив Іваниця.

Як приклад він навів серію меблів Billund, названу на честь невеликого міста в Ютландії, яку виробляє ТОВ "Акорд" із Хмельницького.

Як повідомлялося, у 2023 році мережа JYSK відкрила два нові магазини, анонсовано відкриття відновленого магазину в торговельному центрі "Рів'єра" в Одесі та ще двох магазинів - у травні та червні в Коломиї Івано-Франківської області та Києві відповідно.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group. Виручка JYSK у 2021/22 фінансовому році становила EUR 4,87 млрд.

Сьогодні в Україні працюють 84 магазини JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в Україні налічує понад 800 співробітників.

 

Теги: #jysk #меблі

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