Інтерфакс-Україна
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19:15 15.04.2025

Війна змінює пріоритети: меблевий ринок переходить в онлайн

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За останні три роки онлайн-продажі меблів в Україні не лише зберегли активність, а й значно зросли. Зміна поведінки споживачів, викликана війною, переїздами та потребою в адаптації, сформувала нову реальність: усе більше українців обирають облаштування оселі через інтернет — з дому, без потреби відвідувати шоуруми.

За оцінками аналітичних платформ, частка онлайн-замовлень у меблевій галузі вже перевищує 60%, а в деяких категоріях досягає 75%. Найчастіше клієнти оформлюють замовлення через мобільні пристрої, а серед пріоритетів — швидка доставка, гнучкі умови оплати та підтримка консультантів у месенджерах.

Змінився і список товарів, які шукають у першу чергу. Якщо до 2022 року українці обирали переважно декоративні елементи інтер’єру, то попит в 2022-2024 роках змістився на функціональні меблі для повсякденного життя. Один із найпопулярніших запитів — ліжко, зокрема з додатковими нішами, підйомним механізмом або м’якою спинкою. Покупці звертають увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на технічні деталі: міцність каркасу, якість оббивки, легкість збирання. У віддалених регіонах, де шоуруми недоступні через відстань або безпекові обмеження, онлайн-формат став єдиною альтернативою.

Цією інформацією з нами поділились експерти з магазину меблів Krovato, які зауважують: «Онлайн-продажі зросли не лише в Києві, а й у менших містах Київської області. Покупець адаптувався — тепер він чітко знає, чого хоче, і цінує можливість обрати все, не виходячи з дому. Найбільш популярними залишаються ліжка, дивани та корпусні меблі з варіантами під замовлення».

За внутрішніми даними компанії, кожне друге ліжко замовляють із додатковими функціями (популярна покупка — це ліжко з підйомним механізмом). Все частіше клієнти обирають моделі функціонального формату, з м‘яким узголів’ям, велюровою або букле-оббивкою, прихованими нішами для зберігання, а також ліжка, які виконані з дерева. 

Це свідчить про те, що клієнти більше не шукають просто «не за всі гроші» чи «на вчора» — тепер для них важливо знайти персоналізоване рішення, яке точно відповідає власним потребам.  

Окрім ліжок, дедалі більше покупців звертають увагу на розкладні дивани, які поєднують комфорт з економією простору.

Таким чином, можна прогнозувати, що меблевий ринок продовжить трансфомуватись у цифровому напрямку. Онлайн-покупка ліжка, дивану, матрацу або шафи сьогодні виглядає вже не як виняток, а як норма — зручно, швидко і з можливістю вибору у кілька кліків.

Теги: #ліжкомісця #онлайн #меблі #розкладні_дивани #krovatocom_krovati #ринок

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