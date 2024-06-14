Столик з стільчиками: комплект меблів від 1.5 до 7 років

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Творчість, пізнання нового і розвиток дрібної моторики - головні сфери діяльності дітей віком від 1.5 до 7 років. В цей період дуже важливо облаштувати комфортне місце, де малюк буде розвивати самостійність і досліджувати навколишній світ. Ідеальним рішенням для створення такого простору стане комплект меблів, що складається зі столика та стільчиків.

Коли потрібно купити дитячий столик?

Цим питанням варто зайнятись починаючи із півторарічного віку. Саме в цей час малюки починають активно пізнавати світ, їм стає цікаво гратися за столом, малювати, ліпити, збирати пазли. Для такої діяльності необхідно підібрати столик і стільчик, але стандартні моделі меблів точно не підійдуть, оскільки вони орієнтовані на дорослих користувачів. Отож, щоб вибрати столик і стільчик для дитини важливо враховувати її вік, зріст, стать та інтереси.

Почнемо із віку:

1-2 роки: для найменших підійдуть невеликі моделі із закругленими кутами, виготовлені з безпечних матеріалів. Зріст дітей в такому віці становить 80-90 см, тому оптимальна висота столу - 34-40 см, а стільця - 18-20 см;

2-4 років: у цьому віці можна вибрати стільчики з регульованою висотою, що дозволить дитині сидіти за столом правильно. При зрості 90-100 см висота столу має бути 40-45 см, стільчика - 22-24 см;

5-7 років: для старшого віку можна купити парти та стільчики, які прослужать їм протягом декількох років. Зріст 110-115 см, висота столу 48-50 см, сидіння - 16-28 см.

Також варто враховувати стать дитини. Деякі виробники пропонують столи і стільчики в "хлопчачих" та "дівчачих" кольорах.

Не забудьте про інтереси, адже від них залежить функціональне призначення столу, наприклад: якщо дитина любить малювати, можна вибрати модель із великою стільницею, на якій розташуються всі творчі інструменти.

Технічні характеристики:

Габарити: орієнтуйтесь на зріст і вагу дитини; ширина столу має гарантувати зручну посадку, без звисання ліктів. Для дошкільнят 56-60 см, для школярів від 100 см.

Вид: столики бувають класичними і з механізмами трансформації; регульовані елементи дозволяють підлаштовувати стіл і стільчик під змінні потреби дитини.

Матеріали виготовлення: зважайте на безпеку і міцність. Обирайте моделі із МДФ, ДСП або натурального масиву дерева.

Дизайн: враховуйте смаки маленького користувача; дітям подобаються яскраві меблі із оригінальними формами.

Дитячий стіл від інтернет-магазину TABURETKA.UA допоможе дитині вчитися, гратися, творити та почуватися комфортно при будь-якому виді занять.

Корисні поради:

Перед покупкою столика та стільчиків дайте малюку можливість посидіти за ними, щоб переконатися, що йому зручно.

Зверніть увагу на стійкість меблів.

Вибирайте товари з якісних матеріалів, які не шкодять здоров'ю дитини.

Не забудьте про безпеку: гострі кути повинні бути закруглені, а краї стільниці - гладкими.

Пам'ятайте: якісні дитячі меблі - це інвестиція в щасливе майбутнє!