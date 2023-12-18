Економіка

11:12 18.12.2023

Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

2 хв читати
Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

Україна за січень-листопад 2023 року експортувала меблів на $730 млн, що на 3,2% менше за аналогічний показник 2022 року, повідомила член правління Української асоціації меблевиків (УАМ) і координаторка розвитку меблевих кластерів Оксана Донська агентству "Інтерфакс-Україна".

"Основною причиною падіння є блокування польсько-українського кордону. Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні в листопаді 2023 року, і невелика частка була доставлена автомобілями з вантажопідйомністю до трьох тонн. Очікується, що відкладений попит листопада та зняття блокування кордонів із Польщею дасть змогу відвантажити замовлення та досягти рівня експорту за 2023 рік у $810 млн і значно збільшити обсяг експорту вже наступного року", - повідомила Донська.

Зокрема, українську продукцію для реалізації в усій міжнародній мережі закуповує JYSK. "Якщо порівнювати обсяги закупівлі JYSK в Україні у 2023 році з 2021 роком, то компанія збільшила обсяги закупівлі натуральних одиниць, а в грошовому виразі - майже на 20% у євро", - повідомила менеджер із закупівель компанії ТОВ "ЮСК Україна" Ірина Романчук.

За її словами, JYSK може і надалі збільшувати обсяг закупівель, якщо українські виробники готові переходити на європейські стандарти роботи й імплементувати екологічні та соціальні ініціативи на своїх виробництвах.

Загалом питома вага експорту меблів у загальному обсязі експорту товарів з України за 11 місяців 2023 року становила 2,2%.

У період 2009-2021 років експорт українських меблів (група товарів 94) щорічно зростав у середньому на 13,5% з $0,2 млрд до рекордного максимуму 2021 року $1,1 млрд. За 2022 рік українським виробникам меблів вдалося втримати експорт на рівні $0,8 млрд, з яких 91,1% припадало на країни ЄС.

Донська зазначила, що за 2023 рік змінилася структура експорту за країнами-партнерами. Так, порівняно з аналогічним періодом 2022 року частка експорту до Польщі скоротилася з 35,1% ($264,6 млн) до 29,5% ($215,2 млн). Водночас значно зріс обсяг експорту в Німеччину на 17%, зі $129,3 млн до $151,3 млн із відповідними змінами питомої ваги з 17,2% до 20,7%.

Українська асоціація меблевиків (УАМ) об'єднує понад 70% представників меблевої індустрії.

Теги: #експорт #меблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 18.12.2023
Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

20:48 09.12.2023
USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн

USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн

07:31 09.12.2023
Україна за 11 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 44,2%

Україна за 11 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 44,2%

21:18 07.12.2023
Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

14:59 06.12.2023
Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

Україна зможе експортувати 50 млн тонн зерна врожаю 2023 р. - УЗА

13:15 05.12.2023
"Метінвест" наголошує на безпеці морських перевезень як на одній із ключових умов збільшення валютної виручки від експорту металопродукції

"Метінвест" наголошує на безпеці морських перевезень як на одній із ключових умов збільшення валютної виручки від експорту металопродукції

12:33 03.12.2023
Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

15:43 01.12.2023
Експорт е/е в листопаді зменшився на 41%, імпорт зріс у 3,5 раза

Експорт е/е в листопаді зменшився на 41%, імпорт зріс у 3,5 раза

11:16 01.12.2023
"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

09:54 24.11.2023
Запровадження фіскальних обмежень на експорт аграрної сировини вирішить зернову й логістичну кризу - думка

Запровадження фіскальних обмежень на експорт аграрної сировини вирішить зернову й логістичну кризу - думка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

ОСТАННЄ

Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

"Укргідроенерго" протягом пів року має намір відновити близько 1 тис. МВт пошкодженої потужності

В ОП розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА