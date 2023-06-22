Медицина

15:44 22.06.2023

Майже 80% українських медзакладів потребують медичних меблів - дослідження

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Потребують медичних меблів 79% українських закладів охорони здоров'я.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" засновник Національної агенції гуманітарної допомоги Zdorovi Наталія Тулінова, про це свідчать результати дослідження "Барометр".

За її словами, зокрема, особливо потребують медичних меблів клініки деокупованих територій і клініки, розташовані в регіонах, які постраждали через затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС.

"Після теракту на Каховській ГЕС кількість пацієнтів лікарень різко зросла, тож ми разом із нашими партнерами акумулюємо зусилля, щоб допомогти медицині Херсона впоратися з жахливими наслідками військової агресії", - сказала Тулінова.

Зокрема, агенція надала медичні меблі від фонду Nova Ukraine Херсонській обласній інфекційній лікарні ім. Г. І. Горбачевського.

"На цей медичний заклад у кілька разів зросло навантаження внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС", - зазначила Тулінова.

За її словами, "у Херсоні відображена ситуація в самій Україні, і агенція Zdorovi зосередиться на відновленні зруйнованої медичної інфраструктури та оновленні системи охорони здоров'я".

За словами Тулінової, від початку повномасштабного вторгнення агенція гумдопомоги Zdorovi розпочала активну роботу у сфері благодійності для підтримки медичного сектору. Організація має офіційні меморандуми та договори про співпрацю з МОЗ, МВС, військовими адміністраціями та лікарнями в усіх регіонах України.

Партнерами агенції є, зокрема, Міжнародний фонд "Відродження", RAZOM for UKRAINE, NOVA Ukraine, Americares, USAID, Philips та інші благодійні фонди й організації.

Теги: #клініки #потреби #меблі

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