Інтерфакс-Україна
Економіка
11:52 18.02.2025

Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році

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Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році

Українські меблярі за 2024 рік експортували продукції на $909 млн, що на 15,5% більше, ніж попереднього року, повідомила член правління Української асоціації меблярів (УАМ) та експерт з експорту Оксана Донска агентству “Інтерфакс-Україна".

“Разом деревообробна галузь і меблева галузь входять в топ-10 товарних груп в експорті з часткою в товарному експорті України 5,7%. Впевнена, що динаміку на зростання експорту меблів ми будемо зберігати і є шанс, що цього року перетнемо позначку в $1 млрд”, - сказала Донска.

Такий позитивний прогноз експерт пояснила трендами загальносвітового ринку меблів, якій  повернув тенденції на зростання, наприклад, по країнам Європи від 8 до 10% на рік.

“Ще один плюс - до нас повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів. Одночасно у нас зростає кількість експортерів до великих компаній. Це стосується і малого, і середнього бізнесу, який вимушено йде на експорт, тому що внутрішній ринок значно скоротився”, - каже вона.

За її словами, експерти до війни оцінювали ємність внутрішнього ринку у $1-1,2 млрд, зараз він скоротився вдвічі, приблизно до $500-600 млн.

При цьому українські меблярі у 2024 році досягли зростання експорту на фоні дефіциту кадрів (за оцінкам виробників на 30-40%). Оптимізувати собівартість і утримати рівень конкурентоспроможної ціни меблярам допомагала грантова підтримка - як від держави, так і міжнародних донорів, завдяки якій вони змінювали обладнання на фабриках і підвищували свою продуктивність. За оцінками Донскої, лише державну допомогу залучили близько 50 найбільш активних виробників (з приблизно 11 тис. підприємств), значна доля з них, з метою масштабування, переходу з малого до середнього бізнесу. Щодо мікробізнесу, то вони активно обирали вузьку спеціалізацію, пошук партнерств.

Вирішення кадрового питання та стимулювання експорту допомагали вирішувати галузеві об’єднання - як загальноукраїнські, так і локальні. За словами Донскої, завдяки навчальним програмам УАМ з грудня минулого року понад 800 осіб були залучені в галузь, школа мебляра випустила 295 операторів обладнання та конструкторів меблів. Гарний результат показав і проект популяризації експорту. “Брати участь в міжнародній виставці окремим стендом - це дорого і доступно далеко не всім. А долучитися на кілька квадратних метрів на національній експозиції - це вже можливо. Завдяки цій програмі понад 200 компаній показали свою продукцію на міжнародних виставках в Польщі, Німеччині, Великобританії, Італії та ОАЕ”, - повідомила Донска. Так само питання навчання, забезпечення кадрами вирішували і окремі меблеві кластери (Львівський, Рівненський).

Теги: #меблі #експорт

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