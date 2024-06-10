Меблі для тераси: комфортний відпочинок просто неба

Реклама

Мрієте втекти від щоденної метушні і зануритися в атмосферу спокою та єднання із природою? Втілити це бажання допоможе гарно укомплектована літня тераса. А про те, які меблі купити для відпочинку під відкритим небом, розповідаємо у статті.

Меблі з ротангу: стійкість при будь-яких умовах

Техноротанг – це синтетичний матеріал, який зовні не відрізняється від органічного аналога. Стільці, столи та крісла з ротангу стійкі до перепадів температур, вологи та сонячних променів, тому вони прослужать вам довгі роки. Крім того, ротангові меблі мають цікавий плетений дизайн, який дуже вдало гармонує із навколишнім середовищем.

Безкаркасні м’які меблі: релакс нового рівня

Крісло-мішок якнайкраще підійде для відпочинку на терасі. Завдяки відсутності каркасу, такі меблі мають легку вагу і без зусиль переставляються в потрібне місце. Крісло-груша має особливу конструкцію: зовнішній чохол із текстилю, стійкий до вологи і бруду; внутрішній чохол, який підтримує форму крісла; синтетичний наповнювач у вигляді невеликих кульок, який повторює всі контури вашого тіла і дарує ортопедичну підтримку. Безпрограшний варіант для дорослих і дітей.

Отримуємо вітамін D з комфортом

Шезлонг – це must-have для вашої тераси. На ньому ви зможете розслабитися та позасмагати під лагідним сонцем. Сучасні шезлонги виготовляються з різних матеріалів, таких як:

- дерево: володіє відмінною міцністю і екологічністю, має гарний вигляд; не рекомендовано використовувати меблі з дерева біля води;

- метал: стійкий і довговічний матеріал, але може сильно нагріватись, тому варто подумати про текстильну оббивку;

- пластик: легкий і доступний по вартості; пластиковий шезлонг не витримує великих навантажень і деформується з часом;

- штучний ротанг: ідеальний вибір для шезлонга. Техноротанг стійкий до сонця, води, вітру та інтенсивної експлуатації.

Обирайте шезлонги, які можна регулювати по висоті та нахилу, щоб ви могли знайти максимально комфортне положення.

Крісло-гойдалка - повітряна мрія

Садова гойдалка - це класика жанру, яка ніколи не вийде з моди. Вона подарує відчуття спокою та умиротворення, а також стане чудовим місцем для читання книги або просто для того, щоб помилуватися пейзажем. Якщо ваша тераса повністю відкрита, рекомендуємо купити гойдалку із тентом для захисту від прямих сонячних променів.

Які ще меблі для тераси варто придбати?

Крім перерахованих вище, для облаштування зони відпочинку вам можуть знадобитися:

Садові столи та стільці

Розкладні крісла і гамаки

Садові дивани

Щоб зробити вашу терасу максимально затишною, ви можете додати до неї:

Квіти та зелені рослини

Текстиль (килими, подушки, пледи)

Декоративні елементи (свічки, вази, фігурки)

Пам'ятайте: меблі для тераси повинні бути не тільки красивими, але й зручними та практичними. Вибирайте товари з якісних матеріалів, які прослужать вам довгі роки. І не забудьте завітати до інтернет-магазину TABURETKA.UA!