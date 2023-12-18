Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

Обсяг внутрішнього ринку меблів скоротився приблизно на третину від початку війни, водночас вітчизняні виробники збільшили свою частку, є тренд до зростання попиту, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" член правління Української асоціації меблевиків, керівниця кластерної платформи та виставки FUBE Оксана Донська.

"До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України обсяг внутрішнього меблевого ринку фахівці оцінювали в $1-1,2 млрд. За різними оцінками, внутрішній ринок меблів у 2023 році оцінюють на рівні $700-800 млн. Падіння ринку на 20-35% збігається з даними постачальників сировини (ДСП, ППУ). Водночас такі ритейлери, як "Епіцентр", Jysk, MebelOK.com, стверджують, що вийшли на довоєнний рівень у певні місяці або вже його перевищили, принаймні в гривневому еквіваленті", - сказала вона.

Донська зазначила, що українські виробники у 2022-2023 рр. мали змогу замінити своїми товарами дорожчі імпортні аналоги й отримати більшу частку ринку. Обсяг імпорту меблів із рівня $582,3 млн 2021 року скоротився до $311,6 млн 2022 року, за 11 місяців 2023 року було імпортовано продукцію на суму $315,4 млн.

Перерозподіл ринку також відбувся серед брендів і основних гравців. У той час як ІКЕА закрила магазини в Україні, Jysk збільшив кількість магазинів в Україні до 90 і збільшив виручку. Згідно з опублікованою фінансовою звітністю ТОВ "ЮСК Україна", у 2022 році зростання виторгу становило 35,5% у гривневому еквіваленті та 0,27% - у валюті, з $127,9 до $128,3 млн. "Епіцентр" наприкінці 2023 року відкрив у Києві магазин нового формату - "Центр меблів Grand" із продукцією середнього і преміумкласу, наразі в мережі працюють 40 меблевих центрів, через повномасштабне вторгнення компанія втратила три магазини, але за 2022-2023 роки збудувала три та в одному виконала повну реконструкцію.

За оцінкою співзасновника MebelOK.com Святослава Амеліна, частка онлайн-продажів меблів становить близько 12-15%. Порівняно з довоєнним 2021 роком обсяги через інтернет-майданчики нижчі на 10-20%, конкуренція зросла, як і вартість залучення клієнтів за падіння маржі.

"Найбільше падіння попиту відчувалося в категоріях меблі для вітальні та вуличні меблі. Покупець зараз віддає перевагу меблям із нижчою ціною. Водночас значно зросла кількість замовлень від благодійних організацій і фондів, які займаються питаннями ВПО", - повідомив Амелін.

Опосередковано зниження попиту на меблі в Україні підтверджує й інтерес до пошукових запитів цієї галузі. Так, однакове за написанням кирилицею слово "диван" українською та російською мовами в листопаді 2021 року шукали з умовною позначкою 100 (найвищий показник за період грудень-2020 – листопад-2023). До початку повномасштабного вторгнення середній інтерес до цього слова в Україні був 54. Під час війни цей показник у середньому становить 35.

До п’ятірки областей, де покупці найчастіше шукали сайти для придбання дивана, у грудні 2020-лютому 2022 року входили Сумська, Чернігівська, Донецька, Полтавська, Харківська. Після початку повномасштабного вторгнення РФ і по листопад 2023 року до першої п’ятірки областей за інтересом до купівлі дивана входять Кіровоградська, Харківська, Київська, Чернівецька, Сумська.

Українська асоціація меблевиків (УАМ) об'єднує понад 70% представників меблевої індустрії.