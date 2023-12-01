Події

11:16 01.12.2023

"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

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Мережа "Епіцентр" розпочинає розвиток нового формату магазинів під брендом "Центр меблів Grand", орієнтований на середній і преміальний сегменти, повідомили в пресслужбі компанії.

Перший Центр меблів Grand відкриється вже 2 грудня в столичному ТЦ "Епіцентр" на вул. Полярній, 20-Д. Він займатиме площу 15 тис. кв. м, що майже вчетверо більше за стандартні центри меблів компанії у великих містах. У пресслужбі зазначають, що приблизно таку саму площу займав увесь перший "Епіцентр", що відкрився в Києві 2003 року.

"У подальшому ми плануємо розвивати такий формат у всіх найбільших містах України, відкривши ще чотири Центри меблів Grand у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. На сьогодні компанія є найбільшим продавцем меблів в Україні з часткою до 10%. У найближчі три-п'ять років ми плануємо подвоїти свої продажі як за рахунок відкриття нових форматів магазинів, так і завдяки виходу в нові цінові сегменти", - зазначає директор напрямку "Меблі" компанії "Епіцентр К" Олександр Лук'янченко.

У Центрі меблів Grand планують продавати не лише готову продукцію, а й меблі на замовлення. Також буде представлена нова для України модель торгівлі - продаж інтер'єрів під ключ (меблі з декором, картинами, килимами тощо).

Великий акцент буде зроблено на сервісній складовій - значно зросте кількість фахового персоналу. Водночас представлені в магазині бренди надаватимуть своїх торгових представників для консультацій відвідувачів.

Торговий простір нового магазину буде розділено на чотири великі зони: Market (готові меблі сегменту масмаркет), Family (меблі середнього цінового сегменту для всієї родини), Custom (меблі на замовлення) і Design (готові інтер'єри). Кожна з цих зон буде виділена окремим кольором, а інтуїтивно зрозуміла навігація допоможе відвідувачам швидко знайти необхідний відділ і товар.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому й ремонту.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри – у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено. Станом на грудень 2023 року мережа "Епіцентр" об'єднує 72 ТЦ, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни. З 2016 року компанія почала розвивати у своїх ТЦ окрему мережу меблевих магазинів формату shop in shop "Центр меблів". Наразі ця мережа об'єднує вже 40 торговельних точок загальною площею понад 100 тис. кв. м.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #магазин #епіцентр #меблі

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