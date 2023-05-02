Економіка

19:09 02.05.2023

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

1 хв читати
Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України у квітні 2023 року знизився до 32,6 млрд грн із 59,2 млрд грн у березні, зокрема за загальним фондом - до 65,6 млрд грн із 72,6 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті у вівторок.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства уточнив, що касові видатки держбюджету у квітні трохи знизилися - до 295,8 млрд грн із 300,8 млрд грн у березні, проте були більшими, ніж у лютому, коли вони становили 252,9 млрд грн.

За загальним фондом вони навіть трохи збільшилися - до 229,7 млрд грн, як порівняти з 225,2 млрд грн у березні та 226,7 млрд грн у лютому.

Як зазначив Мінфін, у квітні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 162,8 млрд грн зі 152,2 млрд грн у березні та 132,2 млрд грн у лютому.

Водночас грантова міжнародна допомога становила 45,7 млрд грн проти 45,8 млрд грн у березні та 51,4 млрд грн у лютому.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в березні збільшилися до 117,1 млрд грн зі 106,4 млрд грн у березні та 80,8 млрд грн у лютому.

Теги: #дефіцит #держбюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 24.04.2023
Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету

Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету

16:03 16.03.2023
Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

19:56 13.03.2023
Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

19:20 13.03.2023
Надходження до держбюджету від туристичної галузі у 2022 році скоротилися майже на 31%

Надходження до держбюджету від туристичної галузі у 2022 році скоротилися майже на 31%

14:52 03.03.2023
Україна у 2022 році на 38% покрила видатки бюджету за допомогою партнерів, сподівається на "Фінансовий Рамштайн" у 2023 році - прем'єр

Україна у 2022 році на 38% покрила видатки бюджету за допомогою партнерів, сподівається на "Фінансовий Рамштайн" у 2023 році - прем'єр

10:40 02.03.2023
Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

14:59 17.02.2023
Дефіцит держбюджету у 2023 році майже на 70% покривається із зовнішніх джерел - голова бюджетного комітету ВР

Дефіцит держбюджету у 2023 році майже на 70% покривається із зовнішніх джерел - голова бюджетного комітету ВР

20:08 15.02.2023
Україна у 2022 році скоротила виробництво азотних добрив у 4,6 раза, наростила імпорт утричі - Мінагрополітики

Україна у 2022 році скоротила виробництво азотних добрив у 4,6 раза, наростила імпорт утричі - Мінагрополітики

13:39 15.02.2023
Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

10:28 15.02.2023
Дефіцит в енергосистемі нульовий – глава Міненерго

Дефіцит в енергосистемі нульовий – глава Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

Законопроєкт про повернення виплат 30 тис. грн не збалансований, його реалізація може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок - представник МВФ

Мобілізація внутрішніх доходів буде основною умовою стійкого та тривалого економічного зростання повоєнної України - представник МВФ

ОСТАННЄ

Єврокомісія запровадила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії до 5 червня

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку - Шмигаль

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

"ДТЕК" за квітень відновив електропостачання 206 тис. абонентів

Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

Новації програми EFF у вигляді нижніх меж соцвитрат та податкових надходжень допоможуть у виконанні бюджету – представник Фонду

Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА