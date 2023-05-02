Економіка

18:15 02.05.2023

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

1 хв читати
Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабінет Міністрів доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

"Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формують органи місцевого самоврядування. Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, надаватимуться з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані в безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, до яких належать: особи з інвалідністю; особи віком від 60 років; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, які самостійно виховують дитину; сім'ї військовослужбовців, котрі беруть безпосередню участь у бойових діях; багатодітні та малозабезпечені сім'ї.

Теги: #кабмін #житло #нерухомість #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 02.05.2023
Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

14:45 02.05.2023
Ribas Hotels Group планує придбати прибуткові активи в 10 керованих компанією проєктах у західних областях України

Ribas Hotels Group планує придбати прибуткові активи в 10 керованих компанією проєктах у західних областях України

17:55 01.05.2023
Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

15:54 27.04.2023
У Василькові за допомогою польського холдингу Polimex побудують житло для військових льотчиків

У Василькові за допомогою польського холдингу Polimex побудують житло для військових льотчиків

15:35 27.04.2023
У Броварах і Березані розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

У Броварах і Березані розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

21:45 26.04.2023
Уряд призначив членами наглядової ради від держави АТ "Укрпошта" Сергія Деркача та Костянтина Гуру

Уряд призначив членами наглядової ради від держави АТ "Укрпошта" Сергія Деркача та Костянтина Гуру

15:58 26.04.2023
Україна представить національний павільйон "Перед майбутнім" на Biennale Architettura 2023

Україна представить національний павільйон "Перед майбутнім" на Biennale Architettura 2023

15:19 25.04.2023
Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

14:23 25.04.2023
Neo-Eco Ukraine долучилася до проєктів відновлення пошкоджених будівель у Миколаївській області

Neo-Eco Ukraine долучилася до проєктів відновлення пошкоджених будівель у Миколаївській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

Законопроєкт про повернення виплат 30 тис. грн не збалансований, його реалізація може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок - представник МВФ

ОСТАННЄ

Кабмін запустив процедуру корпоратизації "Енергоатома"

Єврокомісія запровадила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії до 5 червня

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

Кабмін запускає електронну систему "єЧерга" на 16 пунктах пропуску в західному напрямку - Шмигаль

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

"ДТЕК" за квітень відновив електропостачання 206 тис. абонентів

Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

Новації програми EFF у вигляді нижніх меж соцвитрат та податкових надходжень допоможуть у виконанні бюджету – представник Фонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА