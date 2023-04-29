ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

Державний ПриватБанк (Київ) повідомив про проблему з оплатою банківськими картками в суботу вдень і працює над вирішенням проблеми, повідомила пресслужба банку в суботу.

"Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплена цією проблемою. Фахівці ПриватБанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі банку.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський повідомляв про проблеми під час оплати картками monobank у терміналах ПриватБанку, а також під час зняття готівки в банкоматах ПриватБанк, під час переказів p2p на ПриватБанк.