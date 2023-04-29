Економіка

15:20 29.04.2023

ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

1 хв читати
ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

Державний ПриватБанк (Київ) повідомив про проблему з оплатою банківськими картками в суботу вдень і працює над вирішенням проблеми, повідомила пресслужба банку в суботу.

"Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплена цією проблемою. Фахівці ПриватБанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі банку.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський повідомляв про проблеми під час оплати картками monobank у терміналах ПриватБанку, а також під час зняття готівки в банкоматах ПриватБанк, під час переказів p2p на ПриватБанк.

Теги: #приватбанк #оплата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 29.04.2023
ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

20:42 20.04.2023
У київському метро тимчасово недоступна оплата проїзду карткою

У київському метро тимчасово недоступна оплата проїзду карткою

18:40 05.04.2023
Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

Коломойський сплатить 600 тис. фунтів за відзив на позов ПриватБанку в Лондоні - банк

19:26 19.03.2023
ПриватБанк наростив свою частку в кредитуванні бізнесу в Україні до понад 5%

ПриватБанк наростив свою частку в кредитуванні бізнесу в Україні до понад 5%

19:43 09.03.2023
ПриватБанк повідомляє про відкликання UBS позову проти bail-in євробондів

ПриватБанк повідомляє про відкликання UBS позову проти bail-in євробондів

12:58 08.03.2023
Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

08:46 01.03.2023
На станціях Київського метрополітену тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування

На станціях Київського метрополітену тимчасово не працюють програмно-технічні комплекси самообслуговування

10:02 20.02.2023
Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

16:28 15.02.2023
Верховний Cуд визнав дійсною процедуру bail-in у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Дубілета

Верховний Cуд визнав дійсною процедуру bail-in у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Дубілета

22:01 19.01.2023
Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

Нідерланди готові оплатити постачання танків Leopard в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Енергосистема не постраждала від російської ракетної атаки у п'ятницю - "Укренерго"

Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

ОСТАННЄ

Через бойові дії залишається без е/е частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонні Сумщини та Чернігівщини - Міненерго

Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд – Мінфін

"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

Кабмін виділив Київській ОВА 35,8 млн грн для відшкодування витрат на ліквідацію наслідків бойових дій в області у 2022 році

Енергосистема не постраждала від російської ракетної атаки у п'ятницю - "Укренерго"

"Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку і розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом -

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА