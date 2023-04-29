Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

У Європейській комісії (ЄК) хочуть, щоб тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, спільна для п'яти країн ЄС, набула чинності 2 травня. Вона має замінити односторонню заборону, запроваджену Польщею, Болгарією, Словаччиною, Румунією та Угорщиною, повідомляє в суботу Польське радіо.

"Відповідно до угоди, досягнутої напередодні ЄК з Польщею, Румунією, Словаччиною, Болгарією та Угорщиною, юридичні служби ЄК і генеральна дирекція з торгівлі підготують необхідні регулятивні акти. Мета полягає в тому, щоб вони набули чинності 2 травня", - передає радіо.

У повідомленні наголошується, що на прохання України зі списку продукції, на яку поширюється заборона, вилучено соняшникову олію, а пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник залишилися.

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський заявив 25 квітня після засідання в Брюсселі Ради ЄС із сільськогосподарських питань, що країни ЄС близькі до того, щоб знайти спільне рішення проблеми агропродукції з України, яка обвалила ціни в низці держав-членів ЄС на сході Євросоюзу.

Войцеховський повідомив про переговори між ЄК і п'ятьма державами-членами ЄС - Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною.

"Пропозиція (Європейської) комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт не для всього Європейського Союзу, а для цих п'яти прикордонних країн на п'ять чутливих продуктів: кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію", - пояснив член ЄК.

Проблеми сільгоспвиробників низки країн Європи, пов'язані з надлишком українського зерна та іншої сільгосппродукції на ринках країн Східної Європи, розпочалися в перші місяці 2023 року. Багато в чому їх спровокувало тимчасове скасування з боку ЄС митних зборів на імпорт зерна та олійних культур з України. У зв'язку з цим заходом Брюсселя імпорт агропродукції з України в прикордонні держави суттєво зріс.

У лютому і березні 2023 року в цих країнах відбулися масові протести агровиробників, і влада цих східноєвропейських держав звернулася до ЄС із закликом розробити механізми, які допомогли б налагодити нагляд за експортом зерна з України та уникнути демпінгових цін.

Зрештою Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина запровадили в односторонньому порядку заборону на імпорт зерна та деяких інших видів сільгосппродукції з України з метою захисту своїх виробників. Транзит таких товарів не забороняли.

У ЄК зі свого боку заявили, що угода про призупинення стягнення митних тарифів на українську сільгосппродукцію діє до червня, а потім буде зроблено нову пропозицію щодо продовження такої практики. Державам, яких найбільше зачепила ця проблема, - Болгарії, Польщі та Румунії - було надано допомогу у вигляді першого пакету з союзного фонду сільгоспрезерву в 56 млн євро.