Економіка

17:33 28.04.2023

Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд – Мінфін

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Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд – Мінфін

Державний бюджет України у п'ятницю отримав черговий транш грантових коштів від США у розмірі $1,25 млрд.

"Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE)", – зазначив Мінфін.

Він уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже близько $16,7 млрд у формі грантів.

"Партнерство зі США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні витрати в повному обсязі. Водночас, допомога у формі грантів не збільшує боргового навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України у 2023 році становлять понад $42 млрд.

З початку цього року до 26 квітня, за даними Мінфіну, фінансування від міжнародних партнерів уже досягло $15,285 млрд порівняно з $32,144 млрд за весь минулий рік. Зокрема, цього року від США було отримано $3,5 млрд грантів. Великі кредити вже надали ЄС - $6,501 млрд, МВФ - $2,706 млрд і Канада - $1,757 млрд.

Внутрішнє фінансування за рахунок ОВДП цього року становило $4,839 млрд.

Теги: #сша #грант #україна

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