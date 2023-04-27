Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

Міжнародна асоціація розвитку - IDA (International Development Association) розширює пакет підтримки України і створює окремий фонд - SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), особливістю якого буде можливість мультиплікувати залучені в нього кошти, завдяки чому Україна потенційно може отримати $6 млрд допомоги, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Найближчим часом про нього (фонд - ІФ-У) буде оголошено, його назва - SPURR і загальний розмір - $2 млрд. Цей фонд мультиплікативний: умовно кажучи, здійснюється потрійна мультиплікація, тобто, якщо зберуть $2 млрд, то потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Марченко уточнив, що це кредитні кошти Світового банку, і наголосив, що мультиплікативний ефект - це дуже важливо.

Глава Мінфіну також повідомив, що обговорюється питання компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які надають Україні, зокрема, й на відновлення.

"Важливо, щоб ці нові гроші не впливали на наші зобов'язання з обслуговування боргу. Це важливо і для програми з МВФ, для дотримання боргової стійкості (debt sustainability). Тому ми просимо наших партнерів про компенсацію відсоткової ставки, якщо кредитні кошти надаються через Світовий банк", - пояснив міністр.

За його словами, як такий може бути використано вже раніше створений Світовим банком URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучають грантові кошти.

"Ми показуємо, які інструменти вже готові: URTF - для грантових коштів, SPURR - для кредитних, але з використанням мультиплікативного ефекту. Фонд URTF може бути використаний як компенсатор для відсоткових ставок у SPURR. Саме так ми бачимо їх комбінування", - описав Марченко пропозиції, які Україна обговорює з потенційними донорами на відновлення країни.

Міністр нагадав, що механізм компенсації кредитної ставки вже діє щодо макрофінансової допомоги Євросоюзу на EUR18 млрд на цей рік.