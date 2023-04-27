Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

Українські аграрії можуть зібрати 2023 року близько 64 млн тонн зернових та олійних культур, що на 10% нижче за минулорічні показники, через несприятливі погодні умови під час посівної, повідомив голова аграрного парламентського комітету Олександр Гайду.

"Аграрії засіяли більш ніж 1 млн га ярих культур. Зерновими та зернобобовими планується засіяти 5,5 млн га, що на 5% менше, ніж торік", - написав він у фейсбуці аграрного комітету.

Депутат зазначив, що значні опади, відсутність сонячних днів та зниження температури повітря в другій половині квітня призвели до перезволоження ґрунту. Це затримало проведення польових робіт.

"Сподіваємось, що надалі погодні умови сприятимуть проведенню сівби, відповідно, показники врожаю лише зростатимуть. Адже українські аграрії забезпечують продовольством близько 400 млн людей у світі, і від них, зокрема, залежить питання забезпечення продовольчої безпеки", - додав голова парламентського комітету.