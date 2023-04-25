Економіка

15:15 25.04.2023

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

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Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

Кабінет Міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання ще на місяць, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

До цього Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня 2023 року.

Теги: #тарифи #енергетика #населення

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