На Київщині відновлено повністю та частково вже 11 784 об'єкти - ОВА

У Київській області відновлено повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності 11 784 об'єкти, пошкоджені через російську військову агресію, повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Бойко.

"Роботи проводяться за кошти, виділені з резервного фонду державного та місцевих бюджетів, за сприяння міжнародних партнерів, організацій та фондів", - ідеться в повідомленні пресслужби ОВА на офіційному сайті в понеділок.

Як уточнюється, найбільше відновлено пошкоджених війною об'єктів житлового фонду - приватних та багатоповерхових будинків. Загалом це 10 365 будівель, серед яких 6 478 - відновлено повністю, 3 887 об'єктів відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність.

Як інформує пресслужба ОВА, також триває відновлення об'єктів соціальної сфери. За цей час уже відновлено повністю та частково 187 закладів загальної середньої та дошкільної освіти, 100 закладів охорони здоров'я, 66 ЦНАПів.

"Продовжуємо щоденну роботу з відновлення Київщини. Тривають поточні ремонти. Також працюємо над комплексним відновленням пошкодженого окупантами. Зважаючи на масштаби зруйнованого - роботи ще дуже багато. Але завдяки спільній роботі всіх органів влади та сприяння наших закордонних партнерів ми з упевненістю дивимося в майбутнє", - зазначив Бойко.