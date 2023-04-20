Економіка

17:31 20.04.2023

УЗ заборонила перевезення у бік Угорщини зернових та низки товарів продовольчої групи

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УЗ заборонила перевезення у бік Угорщини зернових та низки товарів продовольчої групи

 АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запровадило дві конвенційні заборони на перевезення широкого переліку агропродукції у бік угорської залізниці (МАВ 55).

Як повідомила компанія на своєму сайті, обмеження введені на перевезення яловичини, свинини, баранини та козлятини, м'яса та субпродуктів свійської птиці у свіжому чи мороженому вигляді для всіх видів м'яса.

Крім того, заборона поширюється на яйця птахів, мед, овочі, пшеницю та меслін, жито, ячмінь та кукурудзу, гречку, просо, злаки, борошно, насіння ріпаку та соняшнику.

У списку забороненої до перевезення продукції - олія соняшникова, сфалорова, бавовняна та їхні фракції, олія рапсова або гірчична, а також цукор, хліб, борошняні та кондитерські вироби, вина виноградні натуральні, вафельні пластини, хмари, порожні капсули та рисовий папір.

Заборона на адресу найбільшого перевізника Угорщини Rail Cargo Hungaria Zrt вводиться з 20 квітня до скасування; на адресу перевізника MMV Magyar Maganvasut Zrt – з 20 квітня до 30 червня. В обох конвенційних заборонах зазначено, що на адресу перевізників заборонено приймати зазначені вантажі до перевезення, але не до транзиту.

Раніше повідомлялося, що після заборон, введених Польщею та Словаччиною на імпорт широкого переліку аграрної продукції з України, включно із зерновими вантажами, УЗ запровадила низку конвенційних заборон на їхнє перевезення на адресу залізниць цих країн.

Теги: #укрзалізниця #угорщина #продукція

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