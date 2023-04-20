Економіка

13:43 20.04.2023

РГК вийшла на ринок інжинірингових послуг у Польщі

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РГК вийшла на ринок інжинірингових послуг у Польщі

"Регіональна газова компанія" (РГК) вийшла на ринок інжинірингових послуг у Польщі, повідомляється у пресрелізі компанії у четвер із посиланням на відповідну заяву РГК на міжнародній газовій виставці Expo-Gas у польському місті Кельце.

"Польща наразі газифікує економіку. РГК готова допомогти інжиніринговими послугами, газорегулювальним обладнанням та лічильниками власного виробництва", – йдеться у документі.

Компанія представила на виставці Expo-Gas сучасне газорегулювальне обладнання, лічильники газу для промислових та побутових споживачів, зокрема smart-лічильники.

Вперше на виставці буде представлено мобільну лабораторію виробництва американської Heath Сonsultants Inc., офіційним дистриб'ютором якої на території Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини виступає РГК.

"Компанія готова запропонувати польським замовникам інжинірингові послуги та рішення "під ключ". Для цього газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, атестують для роботи на європейських ринках своїх працівників", – зазначили у РГК.

Українські фахівці готові проєктувати та будувати мережі, а також підключати споживачів, доповнили у компанії.

Також РГК розглядає експорт до ЄС газового обладнання українського виробництва – зокрема, шафові газорегуляторні пункти (ШГРП) та лічильники, які вже сертифіковані за стандартами ISO. Їхня сертифікація у низці європейських країн на відповідність місцевим вимогам вже близька до завершення.

"Польща реалізує одну з наймасштабніших інвестиційних програм у газову інфраструктуру в Європі… Вирішальним у цьому проєкті є оперативність та економне використання інвестиційних ресурсів. Ми готові поділитися своїм досвідом, здобутим і за рік війни", – сказав генеральний директор РГК Олексій Тютюнник, слова якого процитовано у пресрелізі.

За його словами, фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, здатні в рекордні терміни відновлювати інфраструктуру, незважаючи на брак персоналу, розірвані логістичні ланцюги та обмеженість фінансових ресурсів.

РГК заснована у 2010 році та є лідером у розробці інноваційних та комплексних рішень для газорозподільної галузі. Компанія об'єднує 20 операторів ГРС, які працюють у 16 регіонах України та обслуговують 250 тис. км газорозподільних мереж та 47 тис. газорегулювальних пунктів, а також забезпечують розподіл газу для 8 млн клієнтів.

RGC Production у 2022 році виробила на трьох сучасних заводах 1222 ШГРП та 266 вузлів обліку газу, а в метрологічних центрах RGC Metering було зроблено близько 100 тисяч лічильників.

Теги: #польща #ргк #rgc_production #інжиніринг

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