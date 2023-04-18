Економіка

16:57 18.04.2023

ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

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ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

Європейська Комісія просить послів - постійних представників країн - членів Європейського Союзу перенести голосування з питання продовження лібералізації торгівлі з Україною, зокрема скасування митних зборів та імпортних квот, із майбутнього засідання Комітету (COREPER II) в середу, на наступний тиждень, щоб знайти вирішення проблеми, створеної запровадженим в односторонньому порядку Польщею та Угорщиною ембарго на українську сільськогосподарську продукцію.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок у Брюсселі повідомив дипломат зі Швеції, яка головує в ЄС.

"Це проблема. Комісія просила нас не голосувати завтра в рамках засідання Комітету постійних представників щодо продовження торговельної лібералізації, і це питання у нас стоїть на порядку денному завтра як "стан справ". Комісія потрібує більше часу, щоб підготувати заходи та знайти рішення для зацікавлених країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, які раніше написали листа президенту ЄК про цю проблему). План такий, що ми голосуватимемо наступного тижня. Тож Комісія матиме час, щоб знайти рішення", - сказав він на умовах анонімності.

Водночас дипломат наголосив, що мета ЄС "полягає в найширшій підтримці України та створенні більших, а не менших можливостей для експорту в ЄС". "Для нас, як президентства в ЄС, мета полягає в тому, щоб знайти єдність щодо цього питання і підтримувати Україну. Ми бачимо це (запровадження заборони) як проблему, яка заважає нашим планам", - додав він.

Водночас, за словами співрозмовника агентства, ці п'ять країн не можуть заблокувати голосування продовження лібералізації торгівлі, оскільки для цього потрібна кваліфікована більшість. "У будь-якому разі, заблокувати (голосування) вони не можуть", - констатував дипломат.

Він також уточнив, що в цьому питанні є два аспекти: сільськогосподарська політика - це COREPER I і торгівля і торговельна лібералізація - це COREPER II. "Ці два обговорення йтимуть паралельно - одне обговорення буде щодо сільського господарства, і наступного тижня буде засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства в Люксембурзі - це питання буде там. Але я також думаю, що посли обговорюватимуть це завтра під час розгляду питання "Україна і війна", тому що це потрібно обговорювати. Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на українські товари. Це погано для всіх. Ми намагаємося знайти єдність", - розповів дипломат.

Співрозмовник агентства також зазначив, що Польща - "один із найбільших захисників, виступає за жорсткі санкції, підтримку України, щоб бути єдиними". "Й тепер ми бачимо це, що створює іншу картину. Я думаю, що це проблематично також і для них самих. Я не знаю, чи це політична стратегія, про це треба питати поляків. Я не знаю, чому це стало раптом таким терміновим. Можливо, протести фермерів стали такими важливими", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливі причини цього рішення польського керівництва.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можуть бути причиною майбутні вибори в Польщі, дипломат зазначив, що читає про це в засобах масової інформації.

На початку квітня з'явилася інформація, що лідери п'яти країн-членів Європейського Союзу, які допомагають транзиту української сільськогосподарської продукції до третіх країн, закликали ЄС вжити заходів у зв'язку з перенасиченням, яке виникло через те, що товари не потрапляють у пункти призначення.

У Європейській Комісії у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що станом на сьогодні після роз'яснень, які було надано в понеділок, "оновлень немає". "Ми запитуємо додаткову інформацію у відповідних країн, перш ніж ухвалимо рішення щодо наступних кроків, тому на цьому етапі ми не можемо нічого очікувати. Ми сподіваємося, що зможемо сказати більше найближчим часом", - сказали в ЄК.

Теги: #україна #єврокомісія #торгівля

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