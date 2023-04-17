Польща заборонила ввозити з України десятки найменувань агропродукції, з 15 квітня залізницею вантажі не ввозять навіть у режимі транзиту

Список забороненої до ввезення з 16 квітня з України до Польщі агропродукції містить широкий перелік зернових, борошна і крохмалю, а також цукор, карамель, насіння для посіву, овочі та фрукти, включно з екзотичними, молочні продукти, мед, вино, тваринницьку продукцію і живих тварин, а також корм для собак і котів, розфасований для роздрібної торгівлі.

Згідно з текстом додатка до розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди від 15 квітня 2023 року (копію має агентство "Інтерфакс-Україна"), з 16 квітня з України до Польщі заборонено імпорт цукрової кукурудзи (свіжої та охолодженої), крім гібридів для посіву; насіння м'якої пшениці та меслину; спельти, м'якої пшениці та меслину, окрім посівних; жита; ячменю; вівса; сорго на зерно, окрім гібридів для посіву; гречки, пшона, насіння канаркової трави, інших круп; твердої пшениці: борошна пшеничного і меслинового; борошна житнього; пшеничних круп; солоду, навіть обсмаженого; зернового борошна; а також кукурудзяних, ячмінних і вівсяних пластівців; пшеничного, кукурудзяного, картопляного та інших видів крохмалю.

Також до списку потрапили лактоза, мальтоза, глюкоза, фруктоза у твердому вигляді; цукрові сиропи без домішок ароматизаторів і барвників; штучний мед у суміші або без із натуральним медом; карамель. Крім того, цукрові буряки, цукрова тростина, тростинний або буряковий цукор, включно з хімічно чистою сахарозою, кленовий цукор і кленовий сироп. Меляса, отримана в результаті вилучення або рафінування цукру, буряковий жом.

Низка насіння для посіву, зокрема гібриди солодкої кукурудзи, посівний горох, нут, неочищений рис, гібриди сорго зернового, лляне насіння; насіння ріпаку, насіння соняшнику (подрібнене або неподрібнене; для посіву), інше олійне насіння і плоди; льон і коноплі.

Сектор фруктів і овочів, заборонених до ввезення, містить: томати свіжі або охолоджені, цибулю ріпчасту, цибулю-шалот, часник, цибулю-порей та інші цибулинні овочі; капусту, цвітну капусту, кольрабі, листову капусту та аналогічні їстівні овочі; салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), моркву, ріпу, буряк салатний, козлобородник, селеру, редиску та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені. Також огірки та корнішони, свіжі або охолоджені; бобові овочі, лущені або неочищені, свіжі або охолоджені; горіхи; свіжі та сушені банани; інжир свіжий; ананаси; авокадо; гуаву; манго і мангустани; цитрусові; виноград столовий, свіжий; дині (включно з кавунами); папайю; яблука, груші та айву, свіжі абрикоси, вишні, персики (включно з нектаринами), сливи, інші фрукти.

Забороняється ввезення не лише сирих овочів, а й приготованих на пару або у воді, заморожених, консервованих, сушених. Під заборону потрапили джеми, мармелади, фруктові пюре; вино, включно з виноградним соком і виноградним суслом; вино зі свіжого винограду, включно з кріпленими винами; свіжий виноград, окрім столового; оцет.

У списку міститься широкий перелік тваринницької продукції: яловичина, телятина, живі тварини домашніх видів великої рогатої худоби, за винятком чистокровних сільськогосподарських тварин; м'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене; яловичина заморожена, солена, в розсолі, в'ялена або копчена; борошно і шроти харчові з м'яса або м'ясних субпродуктів; інше готове або консервоване м'ясо; жива худоба - чистокровні племінні тварини; м'ясні консерви; субпродукти і тельбухи; м'ясо птиці та субпродукти; свинячий жир, м'ясо та харчові субпродукти домашніх свиней, ковбаси та аналогічні продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові; свинячий жир (включно з салом); готові продукти або пресерви з печінки будь-якої тварини, окрім гуски або качки; домашні свині; баранина і козлятина; ягнята (до одного року), живі вівці, крім чистопородних племінних тварин і ягнят; м'ясо овець і кіз; живі свині; м'ясо свиней охолоджене та заморожене; коні, зокрема чистопородні племінні тварини.

Сектор молока і молочних продуктів охоплює молоко і вершки незгущені та незгущені з додаванням цукру або іншого підсолоджувача; пахту, кисле молоко і сметану, йогурт, кефір; сироватку; вершкове масло та інші жири і масла, одержані з молока; молочні жири та спреди з масовою часткою жиру понад 75%; сир і кисломолочний сир.

Забороняється ввезення яєць свійської птиці в шкаралупі, свіжих, консервованих або варених; спирту етилового; меду натурального; пилку і бджолиного воску; оцту і його замінників; корка натурального, необробленого або обробленого, відходів корка; подрібненого, гранульованого або меленого корка.

З 15 квітня Польща призупинила рух із зерновими вантажами залізницею, зокрема й тих, що прямували в режимі транзиту, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька учасників ринку. За їхніми словами, до 15 квітня окремі вагони із зерновими вантажами на кордоні з Польщею пропускали, але починаючи з 15 квітня їх приймання, зокрема вантажів, що прямують у режимі транзиту, зупинилося. Водночас транзитні перевезення зернових вантажів із сусідніми країнами, які також заявляли про намір заборонити ввезення зерна з України (Словаччина, Румунія, Угорщина), триває.