Економіка

19:10 17.04.2023

Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

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Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Польща вводить заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня, заявив на пресконференції в понеділок міністр сільського господарства Роберт Телуш.

Міністерство сільського господарства Польщі повідомило у своєму твіттері, що Телуш у супроводі заступника міністра сільського господарства Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин і поінформував їх про введення в дію постанови про призупинення імпорту сільськогосподарської продукції.

За його інформацією, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.

Як повідомлялося, уряд Польщі 15 квітня, після з'їзду фермерів, заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України. 17 квітня Словаччина заборонила імпорт, але дозволила транзит української сільгосппродукції своєю територією. Чехія заявила, що не планує вводити заборону на імпорт української сільгосппродукції в односторонньому режимі, але працює над спільним розв'язанням проблеми на рівні ЄС.

 

 

 

Теги: #україна #польща #заборона #сільгосппродукція

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