Економіка

18:20 17.04.2023

Шмигаль заявляє про плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи

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Шмигаль заявляє про плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи.

"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах: розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи; реформа сектору цивільної безпеки; оновлена ветеранська політика; реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію; відновлення; масштабна соціальна реформа; проєкти підтримки бізнесу; нові напрями в реформі освіти; реформа митниці; реформа державного управління.

"Дякую партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команді Офісу реформ та проєкту URA за щоденну роботу", - підсумував прем'єр.

 

Теги: #реформи #шмигаль

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