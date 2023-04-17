Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про плани розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи.

"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах: розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи; реформа сектору цивільної безпеки; оновлена ветеранська політика; реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію; відновлення; масштабна соціальна реформа; проєкти підтримки бізнесу; нові напрями в реформі освіти; реформа митниці; реформа державного управління.

"Дякую партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команді Офісу реформ та проєкту URA за щоденну роботу", - підсумував прем'єр.