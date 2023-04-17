Україна у І кв. скоротила імпорт бананів на 11%, цитрусових на 19%, яблук та груш на 44%

Україна у січні-березні поточного року знизила імпорт бананів на 10,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 53,128 тис. тонн.

Згідно з митною статистикою, у грошовому вираженні імпорт цієї продукції зріс на 49% - до $56,303 млн.

В основному ввезення здійснювалося з Еквадору (60,50% поставок у грошовому вираженні), Коста-Рики (20,29%) та Колумбії (9,27%).

Окрім цього, у першому кварталі Україна імпортувала 98,735 тис. тонн цитрусових, що на 18,6% менше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У грошах імпорт знизився на 0,5% - до $95,418 млн.

Ввезення переважно здійснювалося з Туреччини (54,61%), Єгипту (21,24%), Греції (9,33%).

За даними ГТС, Україна у перші три місяці року також імпортувала 1,759 тис. тонн яблук, груш та айви, що на 43,8% менше, ніж за перший квартал 2022 року. У грошах імпорт скоротився на 3,7% - до $2,433 млн.

На експорт було поставлено 19,615 тис. тонн аналогічної продукції, що на 14,5% менше, ніж у січні-березні-2022. У грошах експорт скоротився на 25% - до $7,877 млн.

Імпорт здійснювався переважно з Нідерландів (58,45% поставок), Польщі (24,78%) та Туреччини (7,97%).

2022 року Україна знизила імпорт бананів на 40,6% порівняно з попереднім роком - до 194,969 тис. тонн, цитрусових - на 24,9%, до 275,034 тис. тонн.

Також було імпортовано 6,428 тис. тонн яблук, груш та айви, що у 3,9 раза менше, ніж за 2021 рік, на експорт було поставлено 46,429 тис. тонн аналогічної продукції (на 55,7% більше).