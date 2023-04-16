Шлях перемоги з Україною мають пройти МВФ і Світовий банк - голова НБУ

Шлях перемоги із забезпеченням страхування внутрішньополітичних ризиків, стійкою макрофінансовою і макроекономічною ситуацією, трендом на зниження інфляції та безперебійною роботою банківської системи є безальтернативним, і цей шлях з Україною мають пройти такі організації, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ), заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Вони вже на нього ступили і вже сьогодні думають, чи роблять вони достатньо і де можна зробити більше. Програма МВФ, яку затвердили для України, є одним із прикладів", - зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.

Пишний наголосив, що вперше МВФ погодив довготривалу програму для країни в стані надзвичайної невизначеності, що вимагало від Фонду зміни політики фінансових гарантій.

Відповідаючи на запитання, наскільки відповідають заклики України до подальшого посилення санкцій проти Росії та виключення її зі світової фінансової системи порядку денного весняних зборів МВФ і СБ, де багато йшлося про небезпеку подальшої фрагментації для світової економіки, голова НБУ заявив, що "запровадження санкцій - це, навпаки, об'єднання".

"Одним із найбільш популярних слів останнього часу стала коаліція: донорська, санкційна, збройна, танкова, коаліція літаків. Тобто йдеться, навпаки, про об'єднання. Дехто намагається й далі говорити про те, що світ не чорно-білий... Але поки триває війна в Україні, війна в самому центрі Європи, він чорно-білий", - пояснив він свої слова.

Пишний визнав, що, з огляду на "божевільні багатомільярдні бюджети" і найширший арсенал засобів "масового психологічного ураження", пропагандистська зброя ворога все ще досягає значної частини своїх цілей.

У зв'язку з цим він наголосив на важливості проведеного під час зборів міністерського круглого столу про Україну, де йшлося про пошук коштів на відновлення країни. Голова Нацбанку зазначив, що один із міністрів фінансів-учасників круглого столу, припустив, що через масштабність руйнувань відновлення може тривати не одне покоління.

"Тобто ми навіть не роками вимірюємо зараз ці збитки, які завдала нам російська агресія, не десятками чи сотнями мільярдів, а поколіннями. Це справжня ціна. І дуже важливо, що ці люди сьогодні за цим круглим столом обговорюють Україну, дають запевнення, формують певні грошові потоки допомоги, рефлексують навколо речей, які мають об'єднати вільний світ проти тієї загрози, яку несе авторитаризм", - заявив Пишний.

Як повідомлялося, важливий дорадчий орган МВФ - Міжнародний валютний і фінансовий комітет (МВФК) у підсумковій заяві за підсумками 47-го засідання, яке відбулося у Вашингтоні, наголосив на триваючому негативному впливі війни в Україні на світову економіку та категоричному засудженні більшістю членів комітету агресії Росії.

"Більшість членів категорично засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає людям неймовірних страждань і поглиблює наявні чинники уразливості у світовій економіці, стримуючи економічне зростання, сприяючи зростанню інфляції, спричиняючи збої в ланцюжках постачань, посилюючи відсутність енергетичної та продовольчої безпеки і підвищуючи ризики для фінансової стабільності", - зазначалося в документі.

Водночас зазначалося, що "було висловлено інші думки і різні оцінки цієї ситуації та санкцій" без зазначення конкретних країн.

До МВФК входять 24 країни, розмір і склад комітету зазвичай збігається зі складом ради виконавчих директорів МВФ, зокрема, до нього входять як країни G-7, так і Росія, Китай, Бразилія, Саудівська Аравія. Наразі в МВФК головує Іспанія, комітет збирається двічі на рік, а його заяви слугують орієнтиром для програми роботи МВФ упродовж півроку, що передує наступним весняним або щорічним зборам.