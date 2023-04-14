До "Армії відновлення" залучено 14,5 тис. безробітних у 16 областях - Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено 14,5 тис. безробітних у 16 областях, повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Проєкт "Армія відновлення діє вже у 16 регіонах, нещодавно до нього долучилися Херсонська та Тернопільська області. До виконання суспільно корисних робіт залучено 14,5 тис. безробітних, зокрема з початку цього року - майже 11 тис. Лідером серед регіонів у цьому проєкті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують 3 600 безробітних. Загалом учасникам проєкту держава вже виплатила 85 млн грн за відновлювальні роботи", - наводяться слова Бережної в повідомленні на сайті Міністерства економіки в п'ятницю.

Вона нагадала, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, найчастіше безробітних залучають до розбору завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій та їхніх наслідків; будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; облаштування й укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; заготівлі дров для військових і населення; розвантаження, фасування й доставки гуманітарної допомоги; робіт у центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляється, керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні. Відтак інформує про це Центр зайнятості, що пропонує безробітним, котрі стоять на обліку в центрі, долучитися до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата за виконані роботи становить щонайменше 6700 грн і є вищою, ніж середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку.

Найбільше безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт у Полтавській області (3 600 осіб); Донецькій (1 900), Київській (1 800), Харківській (1 700) і Чернігівській (1 500).

Як повідомлялося, уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відновлення країни через виконання ними суспільно корисних робіт.