Економіка

07:46 14.04.2023

Мова має йти не про виживання України, а про її повну модернізацію та відродження

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Мова має йти не про виживання України, а про її повну модернізацію та відродження

Американський народ і його союзники вже надали Україні значну економічну та гуманітарну допомогу, однак завданням є не просто відбити жорстоку російську агресію, щоб Україна вижила, а забезпечити процвітання країни, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговельними палатами двох країн у Вашингтоні в четвер.

"Наша спільна робота полягає не лише в тому, щоб відбудувати те, що Путін так злочинно зруйнував. Йдеться про повну модернізацію та відродження України. Наша спільна мета не повинна полягати в тому, щоб Україна просто вижила. Це має бути Україна, яка процвітає", - сказала вона.

За її словами, йдеться про допомогу українському народу в плануванні довгострокового відновлення.

Серед основних напрямків вона назвала допомогу армії, щоб Росія не змогла знову окупувати українські території, чи то за кілька місяців, чи то за кілька років, відновлення енергетичної інфраструктури, щоб вона стала більш екологічною та стійкою, а також відновлення українських міст і сіл, щоб переміщені українці могли повернутися додому.

"Ми сприятимемо зміцненню державних інститутів України, щоб вони забезпечували гідність і можливості для всіх громадян України і щоб вони були більш захищені від корупції", - додала Нуланд.

Вона нагадала, що консервативна оцінка вартості реконструкції України від Світового банку - $411 млрд протягом наступного десятиліття.

"Тож серед іншого ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все...", - зазначила заступниця держсекретаря.

Вона зазначила, що за підтримки Конгресу Міністерство юстиції США отримало нові повноваження використовувати незаконні активи, захоплені у російських олігархів, для допомоги й відновлення України, і в лютому вже оголосило про перший транш у розмірі $5,4 млн у межах цих повноважень, і нові оголошення будуть.

"І, звісно ж, тривають дискусії щодо ймовірних $300 млрд активів російського ЦБ, які були заморожені нами і нашими союзниками", - додала Нуланд.

Вона також зазначила, що успішне відновлення потребуватиме міцної і стійкої співпраці та партнерства між урядом і приватним сектором.

"Нам також необхідно допомогти поглибити інтеграцію України з Європою і зробити її продукцію частиною здорових і демократичних глобальних ланцюжків поставок. І ми також повинні забезпечити, щоб Україна реалізувала свій потенціал як глобальний технологічний центр", - зазначила заступниця держсекретаря.

За її словами, усі ці зусилля для України - це інвестиції у власну безпеку США та їхнє процвітання на світовому рівні, і вони дадуть віддачу, як дали віддачу інвестиції у відновлення Європи після Другої світової війни згідно із планом Маршалла та підтримка, яку десятиліттями надавали Японії та Південній Кореї. "Сьогодні ми продаємо товарів на півтрильйона доларів по всій Європі і щорічно на $150 мільярдів доларів Сеулу, а також Токіо", - пояснила Нуланд.

Спеціальна представниця Держдепартаменту з глобального партнерства Дороті Маколіфф повідомила, що в рамках сприяння процесу відновлення запускається серія "українських партнерств" - серія заходів з інтерактивних панелей, форумів та поглиблених сесій для обговорення широкого спектра можливостей для планування, співробітництва та інвестування у відбудову України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

"Мета полягає в тому, щоб зібрати уряди, корпорації, інвесторів, благодійні організації, академічні заклади, неурядові організації, групи громадянського суспільства з діаспори на чолі з Україною, щоб поділитися своїм досвідом і проаналізувати ключові сектори, які стануть ключовими для відродження та реконструкції України", - пояснила вона.

За її словами, серія партнерств надасть зацікавленим сторонам та експертам значну можливість визначити найкращі стратегії реконструкції, включно з глибшими та ширшими зусиллями з відновлення довгострокової економічної, технологічної та екологічної стійкості.

 

 

Теги: #сша #україна #майбутнє

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