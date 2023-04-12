Ахметов спрямує $1,5 млн на створення плану відродження Маріуполя в межах ініціативи Mariupol.Reborn - SCM

Власник інвестиційної групи SCM Рінат Ахметов має намір спрямувати $1,5 млн цього року на створення плану відродження Маріуполя в рамках ініціативи Mariupol.Reborn, повідомила пресслужба групи.

"Щоб розпочати перетворення Маріуполя вже сьогодні, ми всі - український та світовий бізнес, влада, міжнародні інститути - маємо об'єднати зусилля, залучити найкращі уми та світову експертизу. Я вірю в майбутнє Маріуполя, тож я вирішив спрямувати $1,5 млн на будівництво проєктного офісу "Mariupol.Reborn", який працюватиме з нашими партнерами та залучатиме маріупольців, щоб разом створювати спільне бачення нового Маріуполя", - наведено слова Ахметова у пресрелізі SCM.

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані ГО "Mariupol.Reborn". План відродження має бути розроблений до кінця 2024 року в кооперації з містянами та міжнародними партнерами.

Ініціатива Mariupol.Reborn зі створення плану відновлення міста була запущена восени 2022 року міською владою Маріуполя в партнерстві з SCM.

Як повідомлялося, Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях для фінансування майбутнього відновлення України.