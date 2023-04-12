Економіка

09:24 12.04.2023

МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

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МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчить ухвалену Верховною Радою України 10 квітня законодавчу поправку про повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців та одночасне обмеження виплат у бюджетному секторі, на держпідприємствах, у НБУ, НАБУ та інших держорганах лімітом у 67 тис. грн й оцінить її вплив.

"Нам відомо про поправку, ухвалену вчора (10 квітня – ІФ-У) парламентом щодо правових засад для застосування заходів, пов'язаних із воєнним станом, і ми перебуваємо в процесі оцінки її впливу", - повідомив голова місії фонду в Україні Гевін Грей агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, наскільки Україна вже виконала низку взятих на себе зобов'язань у межах програми розширеного фінансування EFF, зокрема, чи було дотримано кількісних критеріїв на кінець березня, голова місії сказав, що поки що зарано давати коментарі, оскільки нову програму затвердили трохи більше ніж тиждень тому.

Коментар Мінфіну про можливий вплив цієї поправки на бюджет і співпрацю з МВФ поки що відсутній. За оцінками заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), реалізація цієї поправки потребуватиме додатково майже 146 млрд грн витрат.

Народний депутат Володимир Цабаль (фракція "Голос") 11 квітня вніс до ВР проєкт постанови про скасування рішення щодо цієї поправки, до розгляду якого спікер не може її підписати і надіслати президенту.

Раніше, 21 березня, ВР збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, а доходи - на 61 млрд грн, що спричинило збільшення дефіциту на 419 млрд грн. Президент 11 квітня підписав цей закон, що дало змогу виконати один із 19-ти структурних маяків програми EFF.

Окрім того, уряд зобов'язався до кінця травня внести до ВР законопроєкт із посиленням положень Бюджетного кодексу для мінімізації ad hoc змін до бюджету.

Теги: #мвф #закон #виплати #військовослужбовці

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