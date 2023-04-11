"УЗ" завершила відновлення мосту через річку Ірпінь

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) завершило капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області, повідомляє пресслужба "УЗ" у вівторок.

Згідно з повідомленням компанії, рух поїздів через міст відкрито двома коліями, що дасть змогу найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст - сателітів Києва.

"Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дало змогу вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів. Після цього почали виконувати роботи з капітального відновлення мосту. Відтепер можемо повернути на напрямок належні обсяги руху", - зазначив член правління "УЗ" Роман Черніцький.

В "УЗ" зазначили, що роботи з капітального відновлення залізничного мосту розпочато в липні 2022 року. Вже наприкінці листопада минулого року було відновлено рух поїздів непарною колією моста, а наприкінці березня 2023 року завершено всі роботи з відновлення моста і відкрито рух парною колією.

"Унаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Як повідомлялося, залізничний міст через річку Ірпінь у Київській області було зруйновано 21 березня 2022 року.