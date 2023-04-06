Кількість вакансій в Україні зросла на 14% у березні 2023 р. - дослідження Work.ua

Ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: кількість вакансій у березні зросла на 14% до лютого та досягла майже 75,6 тис.

Такими є основні результати представленого в четвер регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"Стрімко зросла кількість вакансій у категорії готельно-ресторанний бізнес та туризм. Робота та кандидати повертаються у прифронтові області", - наголошується у дослідженні.

Згідно з ним, кількість вакансій щодо довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, якщо порівняти з показниками 2021 року – 91%.

Зазначається, що до п'ятірки лідерів за кількістю вакансій увійшли Київська область – майже 22,8 тис. (+14% до лютого), Львівська – 7,52 тис. (+9%), Дніпропетровська – 7,2 тис. (+12%), Одеська – 5,46 тис. (+22%) та Івано-Франківська – 2,43 тис. (+21%) області.

Зазначається, що з приходом весни рекордсменом із приросту пропозицій роботи, згідно з даними системи управління наймом (СУН) від Work.ua, стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 7,22 тис. вакансій, що на 29% більше, ніж місяцем раніше. Найпопулярніша посада в цій категорії - бармен: 1,37 тис. пропозицій роботи, що на 40% більше за лютневі пропозиції. А найбільшу динаміку показали вакансії кухаря на мангал – 95 пропозицій, що на 94% більше за лютневі показники.

Водночас, за даними Work.ua, загалом приплив претендентів на ринок ще зростає: у березні кандидатів стало на 7% більше, ніж у лютому. Серед них найбільше продавців-консультантів, менеджерів із продажу, адміністраторів, водіїв, офіс-менеджерів, бухгалтерів, барменів, офіціантів, менеджерів із роботи з клієнтами, касирів.

Трійка посад із найбільшим приростом претендентів: дієтолог – +327% (64 кандидати), екскаваторник – +115% (58) та Net-програміст – +102% (105).

Розповідаючи про зарплати, фахівці Work.ua відзначають невеликий приріст у 500 грн в Одеській та Львівській областях – відповідно до 15,5 тис. грн та 16 тис. грн.

Загалом у перший місяць весни середня зарплата в Україні становила 16 тис. грн.

За даними ресурсу, за галузями найбільше зросли зарплати у страхуванні – на 9%, медицині та фармацевтиці – на 4%, діловодстві, готельно-туристичному бізнесі, охороні та безпеці – на 3%.

Перелік найбільш оплачуваних вакансій на керівних посадах очолили медіабайєр – 52,5 тис. грн, водій-міжнародник – 40 тис. грн, бізнес-аналітик – 32,5 тис. грн та арматурник, рихтувальник, ріелтор – 30 тис. грн.

Як і раніше, найнижчі зарплати пропонують прибиральникам – 8 тис. грн, посудомийникам – 9 тис. грн та санітарам – 9 тис. грн, у яких у березні відбулося зростання на 500 грн до лютого.