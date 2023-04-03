Економіка

19:16 03.04.2023

Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

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Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

Перший транш за програмою розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду в розмірі $2,7 млрд (SDR2 млрд) надійшов у понеділок до загального фонду державного бюджету України, повідомив Мінфін.

"Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми здатні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі $15,6 млрд (SDR11,6 млрд).

Програма охоплює два етапи. На першому етапі, запланованому на 2023-24 роки, увагу зосереджено на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік і збільшенні мобілізації доходів, зокрема уникаючи заходів, що можуть зменшити податкові надходження. Під час цього етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, зокрема за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи зі сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою глибшої оцінки стану банківського сектора, а також продовження сприяння незалежності НБУ.

На другому етапі програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення і реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним із пріоритетів другого етапу програми EFF.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн ($893 млн) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,246 млрд) у середині червня наступного року, а потім по SDR835 млн ($1123 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($920 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,3 млрд).

 

 

Теги: #мвф #фінансування

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