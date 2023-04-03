Економіка

10:36 03.04.2023

Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

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Європейська Бізнес Асоціація просить прискорити бронювання сільгосппрацівників для проведення посівної

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) минулого тижня звернулася до уряду і Генштабу з проханням прискорити розгляд документів у рамках нового механізму бронювання працівників, щоб не зірвати нинішню посівну кампанію і зберегти потенціал розвитку України в агросекторі.

"У березні в Україні стартувала посівна кампанія.... Найбільший ризик, який наразі бачать аграрії, - загальмований механізм бронювання працівників. Так, він має відбуватися за новою процедурою, але вже майже місяць як нічого не відбувається", - наголосила Асоціація у зверненні до першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко та Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією компаній-членів EBA, близько місяця тому компанії подали всі необхідні документи на бронювання, але не отримали підтверджень від компетентних органів, зокрема, Генштабу та Мінекономіки.

Асоціація висловила розуміння значущості потреб військового фронту країни, але наголосила на важливості посівної, якості та своєчасності її проходження для продовольчої безпеки не лише України, а й світу. "Проходження посівної впливатиме і на майбутнє країни - збереження аграрного потенціалу України, пріоритетність аграрної індустрії для інвестування та перетворення України не лише на житницю, а й на супермаркет світу", - аргументували своє прохання в ЄБА.

Теги: #єба #посівна #бронювання

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