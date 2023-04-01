Економіка

08:30 01.04.2023

ЄС запроваджує винятки із санкцій для гуманітарних цілей

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ЄС запроваджує винятки із санкцій для гуманітарних цілей

Рада ЄС оголосила в п'ятницю, що забезпечить винятки із застосування санкцій, що накладаються ООН і Євросоюзом, для вирішення гуманітарних проблем.

"Рада ухвалила рішення змінити кілька своїх актів, що стосуються обмежувальних заходів ЄС, з урахуванням резолюції 2664 (2022) Ради Безпеки ООН, яка передбачає гуманітарний виняток із заходів із заморожування активів у режимах санкцій ООН", - зазначено в опублікованому в Брюсселі комюніке Ради ЄС.

Гуманітарні винятки означають, що "деякі категорії гуманітарних суб'єктів, зокрема програми ООН і неурядові організації, що беруть участь у планах гуманітарного реагування ООН, можуть здійснювати операції з включеними до (санкційного) переліку фізичними та юридичними особами без будь-якого попереднього дозволу, якщо метою є надання гуманітарної допомоги або підтримка інших видів діяльності, що задовольняють основні потреби людини", пояснюється в повідомленні.

Рада ЄС пояснила, що це рішення завершує запровадження цього винятку до 14 режимів санкцій ООН, перенесених у законодавство Євросоюзу. При цьому виняток також поширюється на власні санкційні списки ЄС, що доповнюють розпорядження ООН.

"Це забезпечить чітку основу для операторів, оскільки вони зможуть скористатися гуманітарним винятком, не роблячи відмінностей між списками ЄС і ООН. Це рішення посилає сильний сигнал гуманітарним та економічним операторам: санкції ЄС не заважають доставці гуманітарної допомоги", - заявляють у Брюсселі.

На думку Ради ЄС, "це демонструє непохитну рішучість Євросоюзу уникати ненавмисних негативних наслідків санкцій для гуманітарної діяльності, а також важливість, що надається повному дотриманню міжнародного права в санкційній політиці ЄС".

 

 

Теги: #санкції #євросоюз #винятки

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