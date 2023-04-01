МВФ затвердив 4-річну програму EFF для України на $15,6 млрд у загальному пакеті підтримки $115 млрд - Фонд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю затвердила виділення чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на SDR11,6 млрд ($15,6 млрд) у межах загального пакета підтримки для України в розмірі $115 млрд, йдеться в повідомленні Фонду.

"Програма України (на 2023-2027 рр.), підтримувана EFF, спрямована на те, щоб закріпити політику утримання фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності і підтримати відновлення економіки, одночасно покращити управління і зміцнити інститути для сприяння довгостроковому зростанню в контексті післявоєнного відновлення і шляху України до ЄС", - зазначив МВФ.

Фонд уточнив, що рішення ради директорів дозволяє негайно виділити близько SDR2 млрд (або $2,7 млрд).

Керівник місії МВФ Гевін Грей уточнив журналістам, що перший перегляд програми очікується в червні-липні цього року, другий - до кінця жовтня, можливо, на початку листопада, а з 2024 року буде щоквартальним.

Згідно з релізом, очікується, що схвалення EFF залучить великомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти розв'язати проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу на перспективній основі як у базовому, так і в негативному сценарії.

МВФ зазначає, що з огляду на винятково високу невизначеність, з якою зіткнулася Україна, програма EFF передбачає двоетапний підхід. На першому етапі програми, запланованому на 2023-2024 роки, основна увага приділятиметься трьом цілям. Серед них, зокрема, зміцнення бюджету на 2023 рік і підтримка мобілізації доходів, зокрема за рахунок недопущення нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження.

Крім того, йдеться про стійку дезінфляцію та стабільність обмінного курсу, зокрема завдяки підтримці достатніх валютних резервів, а також про сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, зокрема через підготовку більш глибокої оцінки стану банківського сектора та подальше зміцнення незалежності центрального банку.

"Незалежні та ефективні інституції з боротьби з корупцією допоможуть знизити корупційні ризики під час воєнного стану і зміцнити суспільну довіру та довіру донорів до майбутньої реконструкції", - додає Фонд.

Він також зазначив, що в рамках програми на першому етапі будуть захищені соціальні витрати.

"Другий етап програми змістить акцент на більш амбітні структурні реформи для зміцнення макроекономічної стабільності, підтримки раннього повоєнного відновлення, а також підвищення стійкості та більш високих темпів довгострокового зростання, зокрема й у контексті цілей вступу України до ЄС", - зазначив МВФ.

Згідно з релізом, очікується, що Україна повернеться до довоєнних засад політики, головним чином до гнучкого обмінного курсу та таргетування інфляції, водночас підвищить продуктивність і конкурентоспроможність, зміцнить інституції та усуне вразливості фінансового й енергетичного секторів.

Крім того, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найбільш важливих структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації національної стратегії доходів поряд із покращенням управління державними фінансами та впровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки повоєнного відновлення.

"Ризики для програми EFF виключно високі. Успіх програми залежить від розміру, складу та термінів зовнішнього фінансування на пільгових умовах, щоб допомогти закрити дефіцит бюджету та зовнішнього фінансування і відновити стійкість боргу на перспективній основі відповідно до базового та негативного сценаріїв", - зазначила перша заступниця директора-розпорядника Гіта Гопінат.

Голова місії МВФ Гевін Грей уточнив, що крім $15,6 млрд Фонду, пакет підтримки передбачає $80 млрд від багатосторонніх і двосторонніх донорів, з яких $20 млрд у вигляді грантів і $60 млрд у вигляді пільгових кредитів, а також ще $20 млрд у вигляді відтермінування виплат за зовнішнім боргом.

За його словами, базовий сценарій передбачає завершення (англ. winding down - згортання) війни в середині 2024 року, тоді як негативний - до кінця 2025 року зі збільшенням потреб у фінансуванні до $240 млрд.

Водночас представник МВФ наголосив, що з приводу цього у програмі передбачено додаткові гарантії з боку низки акціонерів Фонду, як привілейованих кредиторів, зокрема країн G7, Бельгії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словаччини та Іспанії.