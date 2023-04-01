ЄК розширить цінову "стелю" на газ на всі хаби ЄС, а не лише на TTF

Єврокомісія затвердила технічні правила щодо поширення механізму корекції газового ринку на деривативи, пов'язані з торгівлею газом на всіх хабах Євросоюзу.

Раніше механізм обмеження максимальних цін стосувався лише ф'ючерсного контракту на місяць вперед на еталонному хабі Європи - TTF в Нідерландах.

"Цей захід було вжито для того, щоб забезпечити ще ширший захист від високих та волатильних цін на газ", - повідомляється в комюніке ЄК.

Як передбачено в регламенті механізму, прийнятий 31 березня додатковий імплементаційний регламент встановлює технічні деталі щодо застосування механізму до деривативів, пов'язаних з іншими віртуальними торговими точками в ЄС.

"Цей імплементаційний акт буде застосовуватися з 1 травня 2023 року, щоб дати торкнутися компаній, які використовують віртуальні торгові хаби, відмінні від TTF (Title Transfer Facility), достатньо часу для внесення необхідних коригувань", - йдеться у документі ЄК.

У Брюсселі вважають, що розширення механізму корекції цін за межі TTF "посилює захист єдиного ринку, допомагаючи уникнути потенційних спотворень на енергетичних та фінансових ринках Європи" у випадках, коли механізм, як і раніше, застосовуватиметься виключно до деривативів TTF.

В ЄК вважають, що "механізм корекції ринку відіграє ключову роль у наборі інструментів кризового реагування ЄС". При цьому зазначається, що він є тимчасовим механізмом, який діє лише до січня 2024 року.

Рада ЄС прийняла 23 грудня 2022 року постанову щодо регламенту Євросоюзу про тимчасовий механізм корекції газового ринку.

Цей механізм повинен автоматично включатися, коли ціна TTF на найближчий місяць перевищуватиме 180 євро за мегават/годину ($2025 за тисячу кубометрів) протягом трьох біржових днів і при цьому вона не перевищуватиме більше ніж на 35 євро/МВт год ($394 за тисячу кубометрів) ціну на ЗПГ на світових ринках за ті ж три дні.