Економіка

20:09 19.01.2023

США виступають за збереження стелі нафтових цін з РФ на рівні $60 за барель

2 хв читати
США виступають за збереження стелі нафтових цін з РФ на рівні $60 за барель

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір чинити опір ініціативам щодо зниження стелі цін на російську нафту, незважаючи на заклики низки європейських країн, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Європейський союз домовився переглядати рівень стелі цін кожні два місяці починаючи з середини січня, щоб тримати його, як мінімум, на 5% нижче за середню ринкову ціну. При цьому ціни на Urals нині знаходяться суттєво нижчими за активну стелю цін на рівні $60 за барель.

Тим часом США хочуть дочекатися запровадження додаткових обмежень щодо російських нафтопродуктів перед тим, як переглядати параметри стелі цін на нафту. Обмеження щодо ціни нафтопродуктів мають набути чинності 5 лютого.

Рішення ЄС про запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм price cap, набуло чинності 5 грудня 2022 року. Воно передбачає заборону на надання послуг з транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною не вищою за певний рівень ($60 за барель). Аналогічну заборону запровадили країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).

Низка країн-членів ЄС, особливо Польща та Естонія, закликають до зниження стелі цін на російську нафту, щоб обмежити доходи Москви, тоді як інші схиляються до її підвищення через побоювання щодо негативного впливу обмежень на їхню власну економіку. Німеччина вважає, що перегляд стелі цін має проводитися в такі часові межі, які не введуть ринки в оману, зазначають джерела Bloomberg.

Обговорення щодо перегляду стелі цін у ЄС мають розпочатися наступного тижня. При цьому зміна його рівня потребує одноголосного рішення країн ЄС і G7. Таким чином, у зв'язку з позицією США стеля цін, ймовірно, не буде змінена, зазначають джерела.

 

 

Теги: #сша #нафта #росія #стеля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 19.01.2023
Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

Новий пакет військової допомоги Україні обійдеться США у $2,5 млрд - ЗМІ

08:24 19.01.2023
Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

08:09 19.01.2023
США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

07:49 19.01.2023
Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

07:39 19.01.2023
Посол РФ в Оттаві викликаний у канадське МЗС у зв'язку з подіями в Україні

Посол РФ в Оттаві викликаний у канадське МЗС у зв'язку з подіями в Україні

21:46 18.01.2023
Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

21:16 18.01.2023
США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

20:33 18.01.2023
Для перемоги Україні потрібні рішучість і швидкість світу

Для перемоги Україні потрібні рішучість і швидкість світу

08:44 18.01.2023
Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

07:48 18.01.2023
Найближчим часом США можуть надати Україні новий пакет військової допомоги

Найближчим часом США можуть надати Україні новий пакет військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

Унаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та 1 повітряну лінію

Збитки ЗАЕС від російської агресії за останні два місяці зросли майже в 1,5 раза – до 40 млрд грн

ОСТАННЄ

Пріоритетами повоєнної енергетики України будуть розвиток атомної, "зеленої" генерації та децентралізація системи – заступник глави Міненерго

Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

Ситуація з енергопостачанням має покращитися з середини березня-початку квітня – заступник глави ОП

Ukrainian Agro Connection та Мінагрополітики співпрацюватимуть у питанні кооперації фермерських господарств

Тепла погода сприяє зниженню споживання е/е, але дефіцит ресурсу поки що суттєвий – "Укренерго"

Україна планує тимчасово спростити дозвільні процедури для прискореного відновлення – заступник глави ОП

Заступник глави ОП пояснив вилучення "Укрнафти" в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії

"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Миссия МАГАТЕ на Хмельницкой АЭС должна заработать в ближайшие дни - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА