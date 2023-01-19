США виступають за збереження стелі нафтових цін з РФ на рівні $60 за барель

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір чинити опір ініціативам щодо зниження стелі цін на російську нафту, незважаючи на заклики низки європейських країн, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Європейський союз домовився переглядати рівень стелі цін кожні два місяці починаючи з середини січня, щоб тримати його, як мінімум, на 5% нижче за середню ринкову ціну. При цьому ціни на Urals нині знаходяться суттєво нижчими за активну стелю цін на рівні $60 за барель.

Тим часом США хочуть дочекатися запровадження додаткових обмежень щодо російських нафтопродуктів перед тим, як переглядати параметри стелі цін на нафту. Обмеження щодо ціни нафтопродуктів мають набути чинності 5 лютого.

Рішення ЄС про запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм price cap, набуло чинності 5 грудня 2022 року. Воно передбачає заборону на надання послуг з транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною не вищою за певний рівень ($60 за барель). Аналогічну заборону запровадили країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).

Низка країн-членів ЄС, особливо Польща та Естонія, закликають до зниження стелі цін на російську нафту, щоб обмежити доходи Москви, тоді як інші схиляються до її підвищення через побоювання щодо негативного впливу обмежень на їхню власну економіку. Німеччина вважає, що перегляд стелі цін має проводитися в такі часові межі, які не введуть ринки в оману, зазначають джерела Bloomberg.

Обговорення щодо перегляду стелі цін у ЄС мають розпочатися наступного тижня. При цьому зміна його рівня потребує одноголосного рішення країн ЄС і G7. Таким чином, у зв'язку з позицією США стеля цін, ймовірно, не буде змінена, зазначають джерела.