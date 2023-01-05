Естонія запропонує Євросоюзу знизити стелю цін на нафту РФ - глава МЗС

Естонія запропонує Європейському Союзу знизити цінову стелю для російської нафти з нинішнього рівня $60 за барель, заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Встановлена цінова стеля для російської нафти спрацювала, вона не викликала глобальної паливної кризи, тому було б розумно знизити її з $60 за барель, оскільки реальна ціна на сиру російську нафту зараз нижча від цієї стелі", - сказав Рейнсалу в четвер на урядовій пресконференції.

"Якщо ми хочемо чинити тиск на Росію, цінова стеля має бути нижчою за ринкову ціну", - зазначив він.

Рейнсалу також сказав, що за пропозицією Естонії та Польщі досягнуто домовленості регулярно переглядати цінову стелю, і вперше таку процедуру буде проведено в середині січня. Зокрема, буде розглянуто пропозицію знизити цінову стелю, наголосив міністр.

Глава МЗС також сказав, що Естонія виступає за те, щоби країни Заходу знайшли можливості передати заморожені російські кошти для підтримки України.

Уся західна допомога, передана Україні минулого року, пропорційно менша, ніж заморожені кошти Росії, і тому використання російських коштів може "суттєво змінити гру", вважає Рейнсалу.

5 грудня 2022 року набуло чинності рішення ЄС щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм стелі цін на нафту (price cap). Цей механізм передбачає заборону на надання послуг із транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною, не вищою за певну стелю ($60 за барель). Аналогічну заборону запроваджують країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).