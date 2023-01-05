Економіка

17:06 05.01.2023

Естонія запропонує Євросоюзу знизити стелю цін на нафту РФ - глава МЗС

2 хв читати
Естонія запропонує Євросоюзу знизити стелю цін на нафту РФ - глава МЗС

Естонія запропонує Європейському Союзу знизити цінову стелю для російської нафти з нинішнього рівня $60 за барель, заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Встановлена цінова стеля для російської нафти спрацювала, вона не викликала глобальної паливної кризи, тому було б розумно знизити її з $60 за барель, оскільки реальна ціна на сиру російську нафту зараз нижча від цієї стелі", - сказав Рейнсалу в четвер на урядовій пресконференції.

"Якщо ми хочемо чинити тиск на Росію, цінова стеля має бути нижчою за ринкову ціну", - зазначив він.

Рейнсалу також сказав, що за пропозицією Естонії та Польщі досягнуто домовленості регулярно переглядати цінову стелю, і вперше таку процедуру буде проведено в середині січня. Зокрема, буде розглянуто пропозицію знизити цінову стелю, наголосив міністр.

Глава МЗС також сказав, що Естонія виступає за те, щоби країни Заходу знайшли можливості передати заморожені російські кошти для підтримки України.

Уся західна допомога, передана Україні минулого року, пропорційно менша, ніж заморожені кошти Росії, і тому використання російських коштів може "суттєво змінити гру", вважає Рейнсалу.

5 грудня 2022 року набуло чинності рішення ЄС щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм стелі цін на нафту (price cap). Цей механізм передбачає заборону на надання послуг із транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною, не вищою за певну стелю ($60 за барель). Аналогічну заборону запроваджують країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).

Теги: #нафта #естонія #стеля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 23.12.2022
Естонія відправляє в Україну дрони та зимову форму

Естонія відправляє в Україну дрони та зимову форму

11:25 20.12.2022
Естонія випустить 2 млн пам'ятних монет номіналом 2 євро, присвячених Україні

Естонія випустить 2 млн пам'ятних монет номіналом 2 євро, присвячених Україні

19:08 16.12.2022
Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

Швейцарія слідом за ЄС приєдналася до "стелі" цін на нафту з РФ

07:53 16.12.2022
Фон дер Ляєн сподівається на схвалення главами Міненерго країн ЄС стелі цін на газ

Фон дер Ляєн сподівається на схвалення главами Міненерго країн ЄС стелі цін на газ

07:57 10.12.2022
Україна та Естонія обговорили взаємодію двох країн щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

Україна та Естонія обговорили взаємодію двох країн щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

06:59 06.12.2022
США не купуватимуть нафту у РФ для поповнення свого стратегічного резерву

США не купуватимуть нафту у РФ для поповнення свого стратегічного резерву

16:57 04.12.2022
Український ринок палива чекають кілька місяців турбулентності через обмеження поставок до Європи російської нафти - експерт

Український ринок палива чекають кілька місяців турбулентності через обмеження поставок до Європи російської нафти - експерт

05:38 04.12.2022
Глава МЗС Литви про обмеження на російську нафту у розмірі $60 за барель: Повинні зробити більше

Глава МЗС Литви про обмеження на російську нафту у розмірі $60 за барель: Повинні зробити більше

20:26 03.12.2022
Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

12:33 03.12.2022
Естонія закупить у США HIMARS

Естонія закупить у США HIMARS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

ОСТАННЄ

Нардеп Железняк анонсував законопроєкт про скасування ПДВ та мита на імпорт дронів

"Київміськбуд" відновив роботу на 10 із 22 будмайданчиків, у 2022 р. здав в експлуатацію 101,7 тис. кв.м

Україна у 2022 році за час війни експортувала майже 40 млн тонн сільгосппродукції – Мінагрополітики

Мінекономіки попередньо оцінило падіння ВВП України у 2022 році у 30,4%

БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" вартістю понад 350 млн грн

"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

Українські аграрії в 2022 році забезпечили країні понад $20 млрд валютного виторгу - міністр Сольський

Ринок нерухомості в Україні за підсумками трьох кварталів 2022 р. скоротився в 2,7 раза - opendatabot

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА