Єллен підтвердила, що дедлайн для підвищення ліміту держборгу настане на початку червня

Міністр фінансів США Джанет Єллен знову підтвердила в середу, що ресурси її відомства закінчаться на початку червня, якщо Конгрес не схвалить збільшення ліміту держзапозичень.

Вона зазначила, що має намір представити точніші оцінки в "найближчому майбутньому", повідомляє Market Watch.

Під час виступу на заході The Wall Street Journal у середу Єллен сказала, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне узгодити з Конгресом підвищення стелі держборгу.

"Ми віддані тому, щоб не допускати неплатежів за держборгом і прагнемо до підвищення стелі держзапозичень", - заявила Єллен, яка брала участь у заході через відеозв'язок.

На запитання, чи опрацьовує Мінфін США сценарій на випадок дефолту спільно з найбільшими фінінститутами країни, вона відповіла, що її відомство "не бере участі в підготовці планів на випадок дефолту".

За словами Єллен, Мінфіну і Байдену доведеться ухвалити низку складних рішень, якщо Конгрес не схвалить збільшення ліміту держборгу США.

"Ми не зможемо виконувати деякі зобов'язання, - сказала вона, додавши, що встановлювати пріоритети для платежів неможливо. - Нам просто необхідно підняти стелю держборгу".

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив у середу, що поспілкувався з групою переговірників від Білого дому, і обговорення цього питання продовжиться.