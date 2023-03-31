НКРЕКП збільшила тарифи на розподіл е/е для шести прифронтових обленерго на квітень 2023 р. на 5,2-13,7%
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), розташованих у зоні бойових дій, із 1 до 30 квітня 2023 року на 5,2-13,7%.
Водночас регулятор продовжив на квітень діючі тарифи на розподіл е/е ще для 26 ОСР, включно з 22 компаніями, які працюють на стимулювальному тарифі, та ще для шести - за методологією "витрати +".
Як випливає з відповідних постанов НКРЕКП, ухвалених на засіданні 30 березня, тарифи на розподіл е/е для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ДП "Регіональні електричні мережі" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" з 1 до 30 квітня буде підвищено порівняно з діючими за першим класом напруги на 8,6-13,7%.
Відповідно за другим класом напруги підвищення становитиме 5,2-8,7%, за винятком ПАТ "Запоріжжяобленерго", для споживачів якого тариф знизиться на 0,3%.
У нових тарифах для шести обленерго було переглянуто, зокрема, витрати на виплату зарплати, оплату послуг за передачу е/е і диспетчерських послуг НЕК "Укренерго", закупівлю втрат е/е в мережах, закупівлю е/е на спотовому ринку.
Як пояснили в НКРЕКП, підставою для встановлення для шести ОСР і продовження ще для 26 ОСР тарифів на розподіл е/е лише на один місяць є очікувана зміна Кабінетом Міністрів механізму ПСО (спеціальних обов'язків) щодо населення з 1 травня 2023 року.
"Ми всі очікуємо від Кабінету Міністрів нового ПСО з 1 травня, яке сильно впливатиме на всю сферу. Тому я запропонував би всі тарифи ОСР прийняти на один місяць, а далі ми побачимо параметри нового ПСО і будемо ухвалювати рішення", - сказав на засіданні член комісії Валерій Тарасюк.
Водночас регулятор ухвалив рішення збільшити тарифи лише для шести прифронтових ОСР у зв'язку з тим, що тарифи для цієї групи обленерго з 1 січня 2023 року не переглядали, на відміну від решти 26 ОСР, для яких з 1 квітня мав відбутися етап чергового підвищення тарифів.
Тарифи (проєкт) на розподіл е/е з 01.04 до 30.06 2023 (грн/МВт-год):
|Діючі тарифи
|Тарифи с 01.04.23 по 30.04.23
|Зміни (%)
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|ДТЕК Донецькі електромережі
|273,99
|1 354,24
|301,42
|1 449,05
|10,0
|7,0
|Запоріжжяобленерго
|116,17
|1 017,82
|126,14
|1 014,74
|8,6
|- 0,3
|Херсонобленерго
|395,97
|1 265,15
|435,08
|1 335,21
|9,9
|5,5
|ДТЕК Високовольтні мережі
|69,66
|2 030,47
|79,19
|2 207,86
|13,7
|8,7
|Луганське енергетичне об'єднання
|443,64
|1 783,33
|496,01
|1 876,85
|11,8
|5,2
|Регіональні електричні мережі
|122,29
|422,60
|138,26
|453,62
|13,0
|7,3