НКРЕКП збільшила тарифи на розподіл е/е для шести прифронтових обленерго на квітень 2023 р. на 5,2-13,7%

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), розташованих у зоні бойових дій, із 1 до 30 квітня 2023 року на 5,2-13,7%.

Водночас регулятор продовжив на квітень діючі тарифи на розподіл е/е ще для 26 ОСР, включно з 22 компаніями, які працюють на стимулювальному тарифі, та ще для шести - за методологією "витрати +".

Як випливає з відповідних постанов НКРЕКП, ухвалених на засіданні 30 березня, тарифи на розподіл е/е для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ДП "Регіональні електричні мережі" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" з 1 до 30 квітня буде підвищено порівняно з діючими за першим класом напруги на 8,6-13,7%.

Відповідно за другим класом напруги підвищення становитиме 5,2-8,7%, за винятком ПАТ "Запоріжжяобленерго", для споживачів якого тариф знизиться на 0,3%.

У нових тарифах для шести обленерго було переглянуто, зокрема, витрати на виплату зарплати, оплату послуг за передачу е/е і диспетчерських послуг НЕК "Укренерго", закупівлю втрат е/е в мережах, закупівлю е/е на спотовому ринку.

Як пояснили в НКРЕКП, підставою для встановлення для шести ОСР і продовження ще для 26 ОСР тарифів на розподіл е/е лише на один місяць є очікувана зміна Кабінетом Міністрів механізму ПСО (спеціальних обов'язків) щодо населення з 1 травня 2023 року.

"Ми всі очікуємо від Кабінету Міністрів нового ПСО з 1 травня, яке сильно впливатиме на всю сферу. Тому я запропонував би всі тарифи ОСР прийняти на один місяць, а далі ми побачимо параметри нового ПСО і будемо ухвалювати рішення", - сказав на засіданні член комісії Валерій Тарасюк.

Водночас регулятор ухвалив рішення збільшити тарифи лише для шести прифронтових ОСР у зв'язку з тим, що тарифи для цієї групи обленерго з 1 січня 2023 року не переглядали, на відміну від решти 26 ОСР, для яких з 1 квітня мав відбутися етап чергового підвищення тарифів.

Тарифи (проєкт) на розподіл е/е з 01.04 до 30.06 2023 (грн/МВт-год):