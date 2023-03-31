Економіка

19:25 31.03.2023

НКРЕКП збільшила тарифи на розподіл е/е для шести прифронтових обленерго на квітень 2023 р. на 5,2-13,7%

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), розташованих у зоні бойових дій, із 1 до 30 квітня 2023 року на 5,2-13,7%.

Водночас регулятор продовжив на квітень діючі тарифи на розподіл е/е ще для 26 ОСР, включно з 22 компаніями, які працюють на стимулювальному тарифі, та ще для шести - за методологією "витрати +".

Як випливає з відповідних постанов НКРЕКП, ухвалених на засіданні 30 березня, тарифи на розподіл е/е для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ДП "Регіональні електричні мережі" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" з 1 до 30 квітня буде підвищено порівняно з діючими за першим класом напруги на 8,6-13,7%.

Відповідно за другим класом напруги підвищення становитиме 5,2-8,7%, за винятком ПАТ "Запоріжжяобленерго", для споживачів якого тариф знизиться на 0,3%.

У нових тарифах для шести обленерго було переглянуто, зокрема, витрати на виплату зарплати, оплату послуг за передачу е/е і диспетчерських послуг НЕК "Укренерго", закупівлю втрат е/е в мережах, закупівлю е/е на спотовому ринку.

Як пояснили в НКРЕКП, підставою для встановлення для шести ОСР і продовження ще для 26 ОСР тарифів на розподіл е/е лише на один місяць є очікувана зміна Кабінетом Міністрів механізму ПСО (спеціальних обов'язків) щодо населення з 1 травня 2023 року.

"Ми всі очікуємо від Кабінету Міністрів нового ПСО з 1 травня, яке сильно впливатиме на всю сферу. Тому я запропонував би всі тарифи ОСР прийняти на один місяць, а далі ми побачимо параметри нового ПСО і будемо ухвалювати рішення", - сказав на засіданні член комісії Валерій Тарасюк.

Водночас регулятор ухвалив рішення збільшити тарифи лише для шести прифронтових ОСР у зв'язку з тим, що тарифи для цієї групи обленерго з 1 січня 2023 року не переглядали, на відміну від решти 26 ОСР, для яких з 1 квітня мав відбутися етап чергового підвищення тарифів.

Тарифи (проєкт) на розподіл е/е з 01.04 до 30.06 2023 (грн/МВт-год):

  Діючі тарифи Тарифи с 01.04.23 по 30.04.23  Зміни (%)
  1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас
ДТЕК Донецькі електромережі 273,99 1 354,24 301,42 1 449,05 10,0 7,0
Запоріжжяобленерго 116,17 1 017,82 126,14 1 014,74 8,6 - 0,3
Херсонобленерго 395,97 1 265,15 435,08 1 335,21 9,9 5,5
ДТЕК Високовольтні мережі 69,66 2 030,47 79,19 2 207,86 13,7 8,7
Луганське енергетичне об'єднання 443,64 1 783,33 496,01 1 876,85 11,8 5,2
Регіональні електричні мережі 122,29 422,60 138,26 453,62 13,0 7,3

 

 

Теги: #тарифи #обленерго

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