Економіка

21:00 30.03.2023

Лондон втратив статус провідного світового фінансового центру

2 хв читати
Лондон втратив статус провідного світового фінансового центру

Нью-Йорк зрівнявся з Лондоном у рейтингу світових фінансових центрів, йдеться в дослідженні адміністрації лондонського Сіті (City of London Corporation).

Британська столиця отримала оцінку 60 балів за шкалою конкурентоспроможності, додавши 1 пункт порівняно із попереднім роком. Тим часом Нью-Йорк набрав одразу два пункти і також отримав 60 балів. На третьому місці розташувався Сінгапур (51 бал), п'ятірку замикають Франкфурт (46) і Париж (43).

Лондон втратив одноосібне лідерство вперше за всю історію складання цього рейтингу, зазначає Financial Times. Причина тому - Brexit і більш активне зростання інших регіональних фінансових центрів.

"Конкурентна перевага Лондона в небезпеці, - зазначив Кріс Гейворд із City of London Corporation. - Нам потрібні довгострокові плани стимулювання зростання у фінансовому секторі та в секторі професійних послуг".

Адміністрація Сіті почала складання такого плану за підтримки Lloyd's, Schroders, JPMorgan, EY і Barclays. Очікується, що попередні рекомендації будуть оприлюднені восени.

У звіті зазначається, що Лондон демонструє хороші показники за такими параметрами, як інновації, фінансова активність, стійкість фінансової системи та інфраструктура для ведення бізнесу, а також наявність кваліфікованих кадрів і сприятливе регулювання. Однак Нью-Йорк випереджає британську столицю в плані інвестицій у технології та обсягу укладених угод.

Британський фінсектор у 2022 році зробив позитивний внесок у сальдо зовнішньоторговельного балансу в розмірі 64 млрд фунтів ($79,2 млрд) - це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, йдеться в доповіді.

 

 

Теги: #лондон #світ #фінанси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 11.03.2023
Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

20:45 06.03.2023
Світ вступає в епоху загального зростання оборонних видатків - глава МЗС Сінгапуру

Світ вступає в епоху загального зростання оборонних видатків - глава МЗС Сінгапуру

21:22 03.03.2023
Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

01:09 23.02.2023
Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

Україна закликає Генасамблею ООН підтримати "Формулу миру"

07:42 21.02.2023
США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

20:55 17.02.2023
Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

07:32 17.02.2023
Ціни на какао-боби злетіли до максимуму за рік

Ціни на какао-боби злетіли до максимуму за рік

08:10 16.02.2023
Голова Світового банку має намір залишити свою посаду до кінця червня

Голова Світового банку має намір залишити свою посаду до кінця червня

07:35 14.02.2023
Світ вступає у критичне десятиліття у боротьбі за майбутній міжнародний порядок – Мюнхенський звіт з безпеки

Світ вступає у критичне десятиліття у боротьбі за майбутній міжнародний порядок – Мюнхенський звіт з безпеки

07:50 11.02.2023
Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Оттава надасть Києву кредит через МВФ у 2023 фінансовому році

ОСТАННЄ

Імпорт е/е зі Словаччини зріс у 3,5 раза, з Молдови - мінімальний

Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

"Енергоатом" завершив свою частину робіт із запуску потужної повітряної лінії електропередачі з Польщею

Близько половини українців купують продукти та ліки заздалегідь як стратегічний запас – дослідження Deloitte

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ

"Укренерго" розширила список країн ЄС для отримання аварійної допомоги електроенергією

Мінфін України сфокусується на пошуку коштів на відновлення – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА